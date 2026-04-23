Doktorki opšte prakse u Sidneju, Mariji Bastas, oduzeta je lekarska licenca nakon što je više puta spavala sa svojim pacijentom u njenom autu, kupila mu „uske crne farmerke“ i pozvala ga da pokaže njenu kolekciju od 300 pari cipela. Zabranjeno joj je obavljanje profesije najmanje dve godine.

Bastas je trebalo da se pojavi pred Građanskim i upravnim sudom ove nedelje nakon što je imala „neprikladan, produžen, lični i seksualni odnos“ sa pacijentom koji se borio sa mentalnim problemima. Pacijentkinja je prvi put posetila Bastasa pre 11 godina zbog plana nege mentalnog zdravlja, saopštio je sud, objavili su australijski mediji.

Viđali se nekoliko puta nedeljno

Bastas ga je potom pozvala u svoj „omiljeni grčki kafić“ i kupila im dve kafe da popiju na zadnjem sedištu svog auta. Pre nego što su imali seks, poljubili su se, saopštio je sud. Pacijentkinja je rekla sudu da su nastavili da se viđaju i spavaju u njenom autu oko dva do tri puta nedeljno, a ponekad su spavali i na krevetu u njenoj ordinaciji.

- Morali su biti tihi kako ih lekar u blizini ne bi čuo. Pacijentkinja je rekla da su takođe imali seks u autu na parkingu opštine u Piteršamu i u Lajhartu. Drugi put su imali seks na Univerzitetu Makvori, na poljima - rečeno je.

Pacijent je takođe rekao da mu je doktorka rekla da je „prestara“ za njega i da bi trebalo da pronađe nekog mlađeg. Veza je trajala tri godine, do početka 2018. godine, a navodno ga je Bastas odvela u svoju ogromnu kuću, koja je imala teretanu, veliki bilijarski sto i bar i fontane. Rekao je da su se „napili crnog vina“ i da mu je Bastas pokazala svoju garažu punu cipela“ za koju je procenio da ima oko 300 pari.

Zatim mu je rekla da moraju biti oprezni jer njena kuća gleda na kuću njenog bivšeg muža. Takođe je rekao sudu da mu je tokom njihove veze dala Armani kolonjsku vodu, par „uskih crnih farmerki“ i u jednom trenutku mu je dala 500 dolara.

Pacijent je rekao da je „počeo da se distancira od njega“ početkom 2018. godine i da ju je poslednji put video u njenoj ordinaciji 2019. godine.

Podneo žalbu

„Dala mu je znak rukom da je zauzeta i da ne može da ga vidi“, navodi se u sudskoj odluci. Pacijent je ispričao sudu da je nakon završetka veze postao depresivan i počeo da pije i puši.

Podneo je žalbu Komisiji za žalbe u zdravstvu 2022. godine nakon što je otkrio vezu svom psihologu. Bastas je na sudu negirala da je imala seksualni odnos sa pacijentom ili da mu je kupovala poklone. Međutim, rekla je sudu da „žali što je njeno ponašanje dovelo do ovog postupka“ i da će se penzionisati u junu ove godine.

U martu prošle godine, sud je proglasio Bastas krivom za nezadovoljavajuće profesionalno ponašanje i profesionalno kršenje pravila ponašanja. Sada je veće otkazalo njenu registraciju, sa dvogodišnjim periodom bez preispitivanja.

- Dr Bastas je znala da je pacijent izuzetno ranjiva osoba zbog informacija koje je dobila kao njegov lekar - navelo je veće u svojoj odluci.

- Dokazi pacijentkinje pokazuju da je ponašanje dr Bastas imalo ozbiljan uticaj na njegovo mentalno zdravlje, uzrokujući mu stalnu emocionalnu patnju i zbunjenost i narušavajući njegovu sposobnost da krene napred - navodi se.