(KMG) – Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova, Guo Đijakun, pozvao je juče Sjedinjene Države da prestanu da podržavaju region Tajvana u konsolidaciji takozvanih „diplomatskih odnosa“ i da prestanu da šalju bilo kakve pogrešne signale separatističkim snagama za „nezavisnost Tajvana“.

Guo je izneo ove primedbe na redovnoj konferenciji za novinare, nakon što su SAD dale pogrešnu izjavu u vezi sa „privremenim odlaganjem“ planirane posete tajvanskog lidera Lai Čing-tea Esvatiniji.

„U svetu postoji samo jedna Kina, a Tajvan je neotuđivi deo kineske teritorije. Princip jedne Kine je osnovna norma u međunarodnim odnosima i opšti konsenzus u svetu“, rekao je Guo.