Kina poziva SAD da prestanu da podržavaju region Tajvana u konsolidaciji takozvanih "diplomatskih odnosa"
(KMG) – Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova, Guo Đijakun, pozvao je juče Sjedinjene Države da prestanu da podržavaju region Tajvana u konsolidaciji takozvanih „diplomatskih odnosa“ i da prestanu da šalju bilo kakve pogrešne signale separatističkim snagama za „nezavisnost Tajvana“.
Guo je izneo ove primedbe na redovnoj konferenciji za novinare, nakon što su SAD dale pogrešnu izjavu u vezi sa „privremenim odlaganjem“ planirane posete tajvanskog lidera Lai Čing-tea Esvatiniji.
„U svetu postoji samo jedna Kina, a Tajvan je neotuđivi deo kineske teritorije. Princip jedne Kine je osnovna norma u međunarodnim odnosima i opšti konsenzus u svetu“, rekao je Guo.
„Potpuno je pravedno da Kina brani nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet. Neodgovorne optužbe SAD-a na račun zemalja koje čuvaju princip jedne Kine, nisu ništa drugo do iskrivljenje činjenica i istine. Kina se tome čvrsto protivi i nikada to neće prihvatiti“, istakao je portparol Guo.
