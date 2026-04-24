Slušaj vest

(KMG) -- „Kinezi koji vandalizuju cvetove trešnje“, „Kineski student koji je oteo štap starijoj osobi izbačen je sa fakulteta...“ U Japanu, kad se otvori određena onlajn video platforma, može da se otkrije bezbroj zlonamernih i zapaljivih video snimaka koji omalovažavaju Kineze.

Japanski list Asahi Šimbun objavio je 9. aprila niz izveštaja u kojima otkriva da korišćenje veštačke inteligencije za masovnu produkciju antikineskih video snimaka postaje „saobraćajni kod“ za neke japanske blogere, kako bi ostvarili profit. Prema izveštajima, japanski kreatori video snimaka mogu da preuzmu naružbine sa platformi za kreiranje fiktivnih video scenarija o tome da „Kinezi izazivaju nemire i na kraju pretrpe posledice“. Te platforme takođe pružaju detaljna uputstva za kreiranje takvih snimaka.

Jednostavnim izdavanjem sličnih zahteva u softveru za veštačku inteligenciju, mogu se generisati veoma zapaljivi i klevetnički video snimci za samo nekoliko minuta. Neki video snimci ne navode da li su zasnovani na stvarnim događajima ili izmišljenim, a neki su pridobili stotine hiljada pregleda. Većina ovih video snimaka sadrži reklame, a kreatori mogu da zarade na osnovu broja pregleda. Primetno je da oglasi za angažovanje kreatora takvih video snimaka eksplicitno navode da su posredi „pojedinci koji vole Japan, a ne vole Kinu“. Šiniči Jamaguči, profesor društvene informatike na Međunarodnom univerzitetu u Japanu, izjavio je da ovaj fenomen proizilazi iz strukturnog problema u „ekonomiji pažnje“, gde što se više negativnih emocija podstiče, to je veći prihod. Emocije, poput besa i gađenja, mogu lako da privuku pažnju, a kreatori video snimaka mogu lako da zarade od oglašavanja.