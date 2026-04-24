Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je danas da su zapadne zemlje objavile rat Rusiji i da koriste Ukrajinu kao "geopolitičkog udarnog ovna".

Lavrov je, tokom sastanka sa rukovodiocima ruskih neprofitnih organizacija, naveo da su u jednom trenutku istorije, nakon stvaranja UN i OEBS-a i nakon raspada Sovjetskog Saveza, izgledi za koegzistenciju, pa čak i saradnju sa Zapadom, delovali sasvim realno, ali da je to nestalo.

"Protiv nas je objavljen otvoreni rat. Da bi se to postiglo, kijevski režim se koristi kao 'predvodnik'... Kijevski režim i ukrajinska država se otvoreno koriste kao geopolitički udarni ovan", izjavio je Lavrov, prenosi RIA Novosti.

Ocenio je da kolektivni Zapad teži da održi svoju dominaciju po svaku cenu i obuzda razvoj novih globalnih centara u Aziji, Africi i Latinskoj Americi.

"Strateški cilj kolektivnog Zapada, ne sumnjamo, ostaje isti - dominirati, dominirati i dominirati svim neophodnim sredstvima, održati svoju hegemoniju što je duže moguće i obuzdati razvoj novih svetskih centara, konkurenata koji se nalaze u zemljama globalne većine, u Aziji, Africi i Latinskoj Americi", istakao je Lavrov.

Prema njegovim rečima, glavna pretnja međunarodnom društvu i bezbednosti jeste politika zemalja "kolektivnog Zapada".