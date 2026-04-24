Portparol Kremlja Dmitrij Peskov istakao je da će sankcije koje je Rusiji uvela Evropska unijaimati negativne posledice, ali da zemlja ima dovoljno iskustva u ovom pitanju, prenosi agencija RIA Novosti.

"Sankcije su loše. I, znate, bilo bi pogrešno reći: 'One nisu strašne' i tako dalje", rekao je Peskov novinarima.

Prema njegovim rečima, sankcije svakako imaju negativan efekat.

"Ali, kao prvo, već smo stekli značajno iskustvo u svođenju posledica sankcija na minimum i bogato iskustvo u tome kako da nastavimo rad u širokom spektru oblasti uprkos ovim ograničenjima, koja smatramo potpuno nezakonitim", naglasio je.

Vladimir Putin i Dmitrij Peskov Foto: EPA / Yuri Kochetkov

EU je u četvrtak usvojila 20. paket antiruskih sankcija, a šefica evropske diplomatije Kaja Kalas objavila je u petak da lideri EU na svom sastanku aktivno rade na 21. paketu sankcija protiv Rusije.

Paket obuhvata 120 novih sankcija, 33 protiv pojedinaca, a 83 protiv kompanija i organizacije. Razlika u zbiru nastaje zato što se u ukupnu brojku računaju i posebne kategorije unutar liste koje nisu striktno ni osobe ni firme.

Poseban fokus stavljen je na tzv. "flotu iz senke". EU je dodala još 46 tankera na listu, čime ukupan broj sankcionisanih plovila dostiže 632.