Iran želi da razgovara i spreman je da iznese ponudu koja bi ispunila američke zahteve, rekao je američki predsednik Donald Tramp.

U telefonskom intervjuu za Rojters, Tramp je potvrdio da američki izaslanici putuju u Pakistan kako bi se sastali sa iranskim ministrom spoljnih poslova, što je u skladu sa njegovim izjavama poslednjih nedelja.

„Izlaze sa ponudom, pa ćemo videti“, rekao je Tramp, dodajući da još ne zna šta će ona sadržati. Potvrdio je da američki zvaničnici pregovaraju sa „ljudima koji su sada na vlasti“ u Iranu.

Razgovor sa kraljem Čarlsom

Tramp je takođe najavio da će se sledeće nedelje sastati sa kraljem Čarlsom tokom njegove državne posete Sjedinjenim Državama. Rekao je da planira da razgovara sa britanskim monarhom o nizu pitanja, uključujući Iran, NATO i porez na digitalne usluge koji je britanska vlada uvela velikim američkim tehnološkim kompanijama.