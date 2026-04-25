AMERIKA ŽELI DA KAZNI BRITANIJU ZBOG IRANA! Pentagon opasno zapretio Foklandskim ostrvima, a onda je usledio ŽESTOK odgovor Londona!
Suverenitet Foklandskih ostrva ostaje u vlasništvu Velike Britanije, rekao je juče portparol premijera Kira Starmera, nakon što je u internom imejlu Pentagona predloženo preispitivanje stava Sjedinjenih Američkih Država o Foklandskim ostrvima kao kazna za stav Velike Britanije o ratu sa Iranom.
- Ne možemo biti jasniji kada je reč o stavu Velike Britanije o Foklandskim ostrvima. On je dugogodišnji i nepromenjen - rekao je portparol novinarima.
- Suverenitet ostaje u vlasništvu Velike Britanije, a pravo ostrva na samoopredeljenje je najvažnije. To je bio naš dosledan stav i takav će ostati - rekao je portparol, dodajući da je Britanija taj stav „jasno i dosledno prenela uzastopnim američkim administracijama“.
Pentagon zapretio saveznicima
U imejlu Pentagona navedene su mogućnosti da Sjedinjene Države kazne saveznike iz NATO-a za koje smatraju da nisu podržali američke operacije u ratu sa Iranom, uključujući razmatranje ponovne procene američke diplomatske podrške dugogodišnjim evropskim „carskim posedima“, poput Foklandskih ostrva u blizini Argentine.
Argentina ponavlja zahteve
Argentinski ministar spoljnih poslova Pablo Kvirno odgovorio je na izveštaje ponovivši spremnost svoje zemlje da nastavi bilateralne pregovore za „mirno i konačno rešenje“.
Kvirno je trenutni status ostrva, koja Argentinci zovu Malvini, okarakterisao kao „kolonijalnu situaciju“ i izrazio zahvalnost za međunarodnu podršku u vezi sa argentinskim zahtevima.
- Po istoriji, po pravu i po uverenju - Malvini su Argentina - rekao je Kvirno u objavi na X.
Rat za Foklande iz 1982. godine
Velika Britanija i Argentina vodile su kratki rat 1982. godine oko ostrva, nakon što je Argentina bezuspešno pokušala da preuzme kontrolu nad njima. Rat se odvijao u vreme vlade konzervativne "čelične lejdi", britanske premijerke Margaret Tačer, koja je poslala ratne brodove na Foklande.
Oko 650 argentinskih i 255 britanskih vojnika poginulo je pre nego što je Argentina predala ostrva Britancima.
Na pitanje da li Kir Starmer misli da je ovo pokušaj SAD da ga pritisnu da se pridruži ratu sa Iranom, njegov portparol je rekao: "Govorio je o tome, a govorio je i o tome da taj pritisak ne utiče na njega, te da će uvek delovati u nacionalnom interesu i da će tako ostati."