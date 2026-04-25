Suverenitet Foklandskih ostrva ostaje u vlasništvu Velike Britanije, rekao je juče portparol premijera Kira Starmera, nakon što je u internom imejlu Pentagona predloženo preispitivanje stava Sjedinjenih Američkih Država o Foklandskim ostrvima kao kazna za stav Velike Britanije o ratu sa Iranom.

- Ne možemo biti jasniji kada je reč o stavu Velike Britanije o Foklandskim ostrvima. On je dugogodišnji i nepromenjen - rekao je portparol novinarima.

- Suverenitet ostaje u vlasništvu Velike Britanije, a pravo ostrva na samoopredeljenje je najvažnije. To je bio naš dosledan stav i takav će ostati - rekao je portparol, dodajući da je Britanija taj stav „jasno i dosledno prenela uzastopnim američkim administracijama“.

Pentagon zapretio saveznicima



U imejlu Pentagona navedene su mogućnosti da Sjedinjene Države kazne saveznike iz NATO-a za koje smatraju da nisu podržali američke operacije u ratu sa Iranom, uključujući razmatranje ponovne procene američke diplomatske podrške dugogodišnjim evropskim „carskim posedima“, poput Foklandskih ostrva u blizini Argentine.

Argentina ponavlja zahteve



Argentinski ministar spoljnih poslova Pablo Kvirno odgovorio je na izveštaje ponovivši spremnost svoje zemlje da nastavi bilateralne pregovore za „mirno i konačno rešenje“.

Kvirno je trenutni status ostrva, koja Argentinci zovu Malvini, okarakterisao kao „kolonijalnu situaciju“ i izrazio zahvalnost za međunarodnu podršku u vezi sa argentinskim zahtevima.

- Po istoriji, po pravu i po uverenju - Malvini su Argentina - rekao je Kvirno u objavi na X.

Rat za Foklande iz 1982. godine



Velika Britanija i Argentina vodile su kratki rat 1982. godine oko ostrva, nakon što je Argentina bezuspešno pokušala da preuzme kontrolu nad njima. Rat se odvijao u vreme vlade konzervativne "čelične lejdi", britanske premijerke Margaret Tačer, koja je poslala ratne brodove na Foklande.

Oko 650 argentinskih i 255 britanskih vojnika poginulo je pre nego što je Argentina predala ostrva Britancima.