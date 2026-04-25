Slušaj vest

Da li Petar Mađar oživljava ideju velike Austrougarske ili je reč o savremenim političkim i ekonomskim povezivanjima unutar Evrope? Krije li se iza diplomatskih osmeha i regionalnih savezništava stara imperijalna ambicija i da li neko u srcu Evrope ponovo sanja mapu velike Austrougarske?

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović govorili: Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku bezbednost, Srbislav Filipović, politički analiičar i Bojan Borovčanin, predsednik organizacije "Nit".

Mađarski politički pravac nakon izbora

Od završetka parlamentarnih izbora u Mađarskoj pa do danas, svi smo nagađali na koju će se stranu mađarski kompas okrenuti. Srbislav Filipović je komentarisao da li je Petar Mađar evropski modernista, kako se predstavlja, ili je samo „vuk u jagnjećoj koži“ koji sprovodi ono što neko na glasanju nije smeo da izgovori:

- Ja Petra Mađara vidim kao novog lidera u Mađarskoj, kao osobu sa kojom treba da nastavimo i pokušamo da gradimo dalje dobrosusedske i prijateljske odnose sa Mađarskom i mađarskim narodom. Mi treba da gradimo odnose sa narodom, a ne samo sa liderima. Priče o tome da li će se graditi neka nova Austrougarska smatram potpuno izlišnim, jer nigde takva ideja nije pomenuta niti insinuirana. Postoji Evropska unija kao velika politička organizacija, odnosno politička porodica, i unutar nje se države i lideri pozicioniraju na različite načine. Svako pokušava da se sa sebi bliskima, kulturološki, politički, a pre svega ekonomski i interesno, snažnije povezuje, posebno u eri globalnog haosa, kada se ne zna šta donosi sutra, a kamoli narednih deset godina. U tom kontekstu posmatram i aktivnosti Petra Mađara. Takođe, važno je reći da je nedavno razgovarao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, i nismo čuli nikakve negativne tonove u tom razgovoru. Naprotiv, postoji obostrano uverenje da će se dobri odnosi Srbije i Mađarske nastaviti. To je, za mene, suština - kaže Filipović.

Srbislav Filipović Foto: Kurir Televizija

Ko prvi izgovara „Velika Austrougarska“ i zašto baš sada?

Iz čije „kuhinje“ potiče ideja da je Petar Mađar projekat i Brisela i Beča, te da sprovodi određeni politički projekat? Bojan Borovčanin naglašava da su u Mađarskoj vidljiva tektonska pomeranja između Istoka i Zapada, ali pravi razliku između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, ističući da dolazi do svojevrsnog nacionalnog buđenja Evrope.

- Mislim da treba da budemo precizni kada govorimo o Zapadu i da napravimo jasnu granicu između Zapada koji predstavljaju Sjedinjene Američke Države sa svojom administracijom i Evropske unije. Trenutno su prisutni ozbiljni sukobi i unutrašnje podele, pa čak i direktni politički i ekonomski udari. Ne bih se iznenadio da u narednom periodu dođe i do određenih zabrana ili ekonomskih pritisaka Sjedinjenih Američkih Država prema pojedinim zemljama Evropske unije – naglašava Borovčanin.

Bojan Borovčanin Foto: Kurir Televizija

Granice nacionalnih interesa i pitanje novih osovina moći

Gde prestaje zaštita granica nacionalnih interesa, a gde počinje teritorijalna ambicija? Da li se u trouglu Beč–Budimpešta–Prag stvara nova osovina moći koja zaobilazi Berlin i Pariz? I da li se time vraćamo na mapu iz 1914. godine?

- Ja nisam čuo da se tako nešto sprema, posebno ne u smislu nekakve austrougarske osovine. Prvo bi morale da postoje teritorijalne pretenzije prema drugim državama, a ja to do sada nisam čuo – kaže Kapor.

On dodaje kako vidi naše buduće odnose:

- Mi imamo zajedničke sličnosti sa Mađarskom. Pre svega, tu je značajna mađarska manjina na severu naše republike, kao i srpska manjina u Mađarskoj. Na tim osnovama treba da gradimo bliske i partnerske odnose.

Miodrag Kapor Foto: Kurir Televizija

Otvaranje ogranka partije Tisa u Subotici i reakcije u Srbiji

Da li Srbija treba da bude zabrinuta zbog otvaranja ogranka političke partije Tisa sa sedištem u Subotici, Kapor smatra:

- Srbija sigurno ne treba da bude zabrinuta. Mogu da budu zabrinuti oni čija se ideologija ne poklapa sa ideologijom Tise. Doduše, tek treba da vidimo kako će to u stvarnosti biti implementirano. Međutim, jasno je da je osnovna razlika između političkih snaga koje su došle na vlast Petra Mađara i Viktora Orbana njihov odnos prema Ruskoj Federaciji. Na tome su se lomila koplja.

Filipović: "Petra Mađara vidim kao novog lidera Mađarske i partnera za Srbiju " Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs