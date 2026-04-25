Borbe su se nastavile u blizini vojnog kampa Senou, blizu međunarodnog aerodroma Bamako-Senou u glavnom gradu, nakon koordinisanih napada u kojim je pogođeno više lokacija širom Malijadanas rano ujutru.

Rat u Maliju - islamisti u ofanzivi protiv regularne vojske Foto: X printscreen

Napadi su usmereni na područja u Bamaku, uključujući Senou i Kati, kao i Sevare, Mopti, Gao i Kidal, što ukazuje na visoko sinhronizovanu operaciju.

Glavni aerodrom u Bamaku i rezidencija ministra obrane u Katiju bili su među prijavljenim metama, dok su intenzivne borbe zabeležene u Kidalu. Stanovnici su prijavili eksplozije i pucnjavu u nekoliko područja.

- Generalni štab Oružanih snaga obaveštava nacionalnu javnost da su neidentifikovane naoružane terorističke grupe ciljale određene strateške tačke i kasarne u glavnom gradu i unutrašnjosti rano jutros - navodi se u saopštenju vojske.

- Borbe su u toku. Pozivamo stanovništvo da ostane mirno i budno. Naše odbrambene i bezbednosne snage trenutno su angažovane na uništavanju napadača.

Mali se često od 2012. godine suočava s napadima naoružanih grupa, uključujući prethodne napade 2024. godine usmerene na Kati i područje aerodroma Senou.

Zemljom trenutno vlada general Asimi Goita, koji je predsednik tranzicione vlade. On je efektivno na vlasti od drugog vojnog udara u maju 2021. godine, kada je smenio prethodnog privremenog predsednika i preuzeo kontrolu nad prelaznom vladom.

(Kurir.rs/Index.hr)

