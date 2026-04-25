Slušaj vest

Nekoliko popularnih plaža za kupanje u Sidnejuzatvoreno je za posetioce, a vlasti su rasporedile dronove za nadzor ajkulai džet-ski plovila u pokušaju da uklone ostatke uginulog kita.

Surfere, kupače, ronioce i podvodne ribolovce upozorili su da izbegavaju četiri plaže u okviru Kraljevskog nacionalnog parka u Sidneju nakon što je pronađen leš kita.

Spasioci na plaži primetili su raspadnuto telo velikog kita na stenovitoj platformi u ranim jutarnjim satima i odmah obavestili nadležne. Nakon nadzora iz vazduha, vlasti su uočile povećanu aktivnost ajkula u tom području.

Plaže Gari, Vatamola, Era i Burning Palms su zatvorene iz mera predostrožnosti.

Velika bela ajkula Foto: Profimedia

"Ne ulazite u vodu"

Direktor organizacije Surf Life Saving NSW, Stiven Pirs, izjavio je:

- Naše upozorenje je: ne ulazite u vodu.

Dodao je da se u vodi nalaze brojne ajkule, uključujući velike bele i bik ajkule, koje predstavljaju ozbiljnu opasnost.

Bik ajkula Foto: EPA-EFE/JOSE SENA GOULAO

Proces uklanjanja leša kita

Iako nije potvrđeno kojoj vrsti pripada kit, stručnjaci smatraju da je leš već neko vreme bio u fazi raspadanja na moru. Pirs je naveo da će službe zajedno sa Nacionalnim parkom raditi na zatvaranju plaža, verovatno najmanje 24 sata, dok se ne ukloni leš.

Pojačana poseta plažama i dodatni rizik

Zatvaranje plaža uvedeno je i zbog očekivanog većeg broja posetilaca tokom vikenda zbog državnog praznika u Australiji.

Kit Foto: -STR / AFP / Profimedia

Nedavni napadi ajkula u Australiji

Ova situacija dolazi nakon niza napada ajkula na istočnoj obali Australije početkom godine. U više incidenata, četiri osobe su napadnute za samo 48 sati, uključujući surfere i decu.