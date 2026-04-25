DIGNUTA UZBUNA! Popularne plaže HITNO zatvorene, primećena VELIKA aktivnost AJKULA, otkriveno šta ih je privuklo, vlasti u panici, poslati dronovi!
Nekoliko popularnih plaža za kupanje u Sidnejuzatvoreno je za posetioce, a vlasti su rasporedile dronove za nadzor ajkulai džet-ski plovila u pokušaju da uklone ostatke uginulog kita.
Surfere, kupače, ronioce i podvodne ribolovce upozorili su da izbegavaju četiri plaže u okviru Kraljevskog nacionalnog parka u Sidneju nakon što je pronađen leš kita.
Spasioci na plaži primetili su raspadnuto telo velikog kita na stenovitoj platformi u ranim jutarnjim satima i odmah obavestili nadležne. Nakon nadzora iz vazduha, vlasti su uočile povećanu aktivnost ajkula u tom području.
Plaže Gari, Vatamola, Era i Burning Palms su zatvorene iz mera predostrožnosti.
"Ne ulazite u vodu"
Direktor organizacije Surf Life Saving NSW, Stiven Pirs, izjavio je:
- Naše upozorenje je: ne ulazite u vodu.
Dodao je da se u vodi nalaze brojne ajkule, uključujući velike bele i bik ajkule, koje predstavljaju ozbiljnu opasnost.
Proces uklanjanja leša kita
Iako nije potvrđeno kojoj vrsti pripada kit, stručnjaci smatraju da je leš već neko vreme bio u fazi raspadanja na moru. Pirs je naveo da će službe zajedno sa Nacionalnim parkom raditi na zatvaranju plaža, verovatno najmanje 24 sata, dok se ne ukloni leš.
Pojačana poseta plažama i dodatni rizik
Zatvaranje plaža uvedeno je i zbog očekivanog većeg broja posetilaca tokom vikenda zbog državnog praznika u Australiji.
Nedavni napadi ajkula u Australiji
Ova situacija dolazi nakon niza napada ajkula na istočnoj obali Australije početkom godine. U više incidenata, četiri osobe su napadnute za samo 48 sati, uključujući surfere i decu.
Posebno tragičan slučaj bio je slučaj12-godišnjeg Niko Antića, koji je napadnut dok je plivao sa drugarima kod "Plaže ajkula" u Sidneju i preminuo nedelju dana kasnije.