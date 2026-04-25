MEĐUNARODNI LETOVI KRENULI IZ TEHERANA! Prvi put od početka rata sa SAD, evo koje su im rute
Po prvi put od početka rata između Sjedinjenih Država i Izraela pre oko dva meseca, međunarodni letovi su poleteli sa međunarodnog aerodroma u Teheranu, javili su državni mediji.
Avioni su poleteli sa teheranskog međunarodnog aerodroma Imam Homeini na rutama ka Istanbulu, Muskatu i saudijskom gradu Medini, javile su državna novinska agencija IRNA i državni emiter IRIB.
Medina je ključna destinacija za muslimane koji žele da obave hadž, godišnje islamsko hodočašće u Meku.
Iran je zatvorio svoj vazdušni prostor za civilni saobraćaj nakon što su Sjedinjene Države i Izrael započele vazdušne napade na zemlju 28. februara.
Otvaranje vazdušnog prostora
Iran je odgovorio na napade udarima na države Zaliva koje su saveznice Sjedinjenih Država, što je rezultiralo velikim poremećajima u globalnom vazdušnom saobraćaju na ključnim čvorištima, uključujući Dubai i Abu Dabi, a zapadne avio-kompanije su pravile duga zaobilaženja kako bi izbegle region.
Postepeno ponovno otvaranje iranskog vazdušnog prostora dolazi usred primirja koje je posredovao Pakistan, a koje je stupilo na snagu 8. aprila.
U ponedeljak je iranska uprava za civilno vazduhoplovstvo odobrila aerodromu Mešhed na severoistoku zemlje da prihvati međunarodne letove, nastojeći da smanji pritisak na teheranski aerodrom.
Uprkos otvaranju, evropske avio-kompanije nastavljaju da izbegavaju iranski vazdušni prostor zbog neizvesne bezbednosne situacije na Bliskom istoku i povećane pretnje civilnom vazduhoplovstvu.
