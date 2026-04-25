Operateri dronova iz 60. odvojene mehanizovane brigade ukrajinske vojskekoristili su kopneni dron da bi spasili 77-godišnju ženu. Uočili su ženu kako hoda putem koji je bio pod stalnom ruskom vatrom.

Informaciju je na društvenim mrežama objavio 3. armijski korpus, koji takođe uključuje 60. mehanizovanu brigadu.

Vojnici iz jedinice Cerberus, koja upravlja bespilotnim kopnenim sistemima, bili su u izviđanju kada su uočili staricu kako hoda među kraterima od granata.

Robotska operacija spasavanja

Snimak koji je kasnije objavljen prikazuje staricu kako u jednom trenutku pada na zemlju.

Vojnici su potom odlučili da pokrenu operaciju spasavanja koristeći robota. Da ne bi uplašili ženu, vojnici su pokrili kopnenog robota ćebetom na kojem je bila napisana poruka: "Bako, upadaj", saopštila je jedinica.

Vojni izvori ističu da je 77-godišnja žena živela u svom domu 53 godine. Njenu kuću su nedavno potpuno uništile ruske snage, ostavljajući staricu bez krova nad glavom usred borbene zone.

Spašeni drugi civili

Pored starice, ukrajinski dronovi su pratili još troje civila koji su pešačili ka mestu za evakuaciju. Čim su stigli do oklopnog vozila, borci 1. mehanizovanog bataljona su ih odvukli sa linije fronta.

Civile su potom preuzeli zaposleni u službi nege Anđeli, koja deluje u okviru 3. korpusa. Oni su se pobrinuli za njihov bezbedan transport i dalju pomoć.