U Rusiji i Ukrajini je u novim međusobnim napadima poginulo 16 ljudi, saopštili su zvaničnici na godišnjicu nuklearne katastrofe u Černobilju.

U jučerašnjem ruskom napadu na ukrajinski grad Dnjepar poginulo je devet ljudi, saopštio je danas šef tog regiona Oleksandar Gandža u novom bilansu.

Jedan čovek je poginuo u ukrajinskom napadu dronom na lučki grad Sevastopolj, na Krimu, saopštile su ruske vlasti.

Kupola ukrajinske nuklearne elektrane u Černobilju oštećena u ruskom napadu dronom

Guverner ukrajinske Luganske oblasti Leonid Pasečnik, koga su na tu poziciju postavile ruske vlasti, saopštio je da je troje ljudi poginulo u sinoćnjim ukrajinskim napadima na jedno selo, kao i da je još dvoje ljudi poginulo ranije u subotu.

Jedna žena je, takođe, poginula u Belgorodu u ukrajinskom napadu dronom, tvrde lokalne vlasti.

Generalštab ukrajinske vojske saopštio je danas da je Kijev pogodio rafineriju nafte u Jaroslavlju, nekoliko stotina kilometara od Moskve.

Ukrajinski grad Pripjat napušten nakon nuklearne katastrofe u Černobilju 26. aprila 1986.

U napadu je izbilo nekoliko požara, a Kremlj se povodom incidenta nije oglasio.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je na godišnjicu havarije u nuklearnoj elektrani Černobilj da je "tokom rata, Rusija još jednom dovela svet na ivicu katastrofe".

"Svet ne sme da dozvoli nastavak ovog nuklearnog terorizma, a najbolji način za to je da Rusija prestane sa svojim napadima", objavio je Zelenski na Fejsbuku.

Rusija je gađala Černobilj u februaru 2025. godine, a Evropska banka za obnovu i ravoj (EBRD) je povodom toga saopštila da bi za njenu popravku bilo potrebno najmanje 500 miliona evra.