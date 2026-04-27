Šesnaest poginulih u međusobnim napadima Rusije i Ukrajine na godišnjicu nuklearne havarije u Černobilju
U Rusiji i Ukrajini je u novim međusobnim napadima poginulo 16 ljudi, saopštili su zvaničnici na godišnjicu nuklearne katastrofe u Černobilju.
U jučerašnjem ruskom napadu na ukrajinski grad Dnjepar poginulo je devet ljudi, saopštio je danas šef tog regiona Oleksandar Gandža u novom bilansu.
Jedan čovek je poginuo u ukrajinskom napadu dronom na lučki grad Sevastopolj, na Krimu, saopštile su ruske vlasti.
Guverner ukrajinske Luganske oblasti Leonid Pasečnik, koga su na tu poziciju postavile ruske vlasti, saopštio je da je troje ljudi poginulo u sinoćnjim ukrajinskim napadima na jedno selo, kao i da je još dvoje ljudi poginulo ranije u subotu.
Jedna žena je, takođe, poginula u Belgorodu u ukrajinskom napadu dronom, tvrde lokalne vlasti.
Generalštab ukrajinske vojske saopštio je danas da je Kijev pogodio rafineriju nafte u Jaroslavlju, nekoliko stotina kilometara od Moskve.
U napadu je izbilo nekoliko požara, a Kremlj se povodom incidenta nije oglasio.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je na godišnjicu havarije u nuklearnoj elektrani Černobilj da je "tokom rata, Rusija još jednom dovela svet na ivicu katastrofe".
"Svet ne sme da dozvoli nastavak ovog nuklearnog terorizma, a najbolji način za to je da Rusija prestane sa svojim napadima", objavio je Zelenski na Fejsbuku.
Rusija je gađala Černobilj u februaru 2025. godine, a Evropska banka za obnovu i ravoj (EBRD) je povodom toga saopštila da bi za njenu popravku bilo potrebno najmanje 500 miliona evra.
