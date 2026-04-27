U susret Međunarodnom prazniku rada, 1. maju, Svekineska federacija sindikata sutra će održati svečanu proslavu i Nacionalnu konferenciju o dodeli nagrada za rad.

Tom prilikom biće dodeljene ukupno 3.024 nacionalne nagrade za rad, uključujući 379 nagrada „1. maj“, 1.462 nacionalne medalje za rad i 1.183 priznanja za pionirske radnike.

U januaru ove godine Svekineska federacija sindikata revidirala je „Administrativne mere za izbor i dodelu nacionalnih nagrada za rad 1. maja“, kako bi se u potpunosti uskladile sa novim zahtevima „Odredbi o priznavanju nacionalnih zasluga i počasti“ i drugim relevantnim propisima. Prema novoj terminologiji, nagrade „1. maj“, medalje i priznanja za pionirske kolektive objedinjeno se nazivaju „nacionalne nagrade za rad 1. maja“.

Kako navodi Svekineska federacija sindikata, ovogodišnji dobitnici — kako pojedinci, tako i kolektivi — imali su istaknutu ulogu u ispunjavanju ključnih zadataka i unapređenju visokokvalitetnog razvoja. Izdvajaju se tri glavne karakteristike:

Prvo, naglasak je na radnicima sa osnovnog nivoa. Među dobitnicima medalja nalazi se 962 industrijskih radnika, zaposlenih u neposrednoj proizvodnji i stručno-tehničkog osoblja, što čini gotovo dve trećine ukupnog broja nagrađenih.

Drugo, posebno su istaknute ključne oblasti, poput nove energije, integrisanih kola, veštačke inteligencije i kvantnih komunikacija.

Treće, unapređena je strukturna raspodela — nagrađeni dolaze iz 19 sektora nacionalne ekonomije.

Kineska medijska grupa

