Ministarstvo trgovine Kine je 24. aprila zvanično dostavilo Evropskoj komisiji svoje komentare na Zakon EU o industrijskom akceleratoru, izražavajući zvaničan stav Kine i ozbiljnu zabrinutost.

Kina smatra da zakon nameće brojne restriktivne zahteve za strane investicije u četiri strateške industrije u nastajanju: baterije, električna vozila, fotonaponske sisteme i ključne sirovine. Takođe uključuje ekskluzivne klauzule o „poreklu iz EU“ u politikama javnih nabavki i državne podrške, što predstavlja ozbiljne investicione barijere i sistemsku diskriminaciju.

Kina preporučuje da EU ukloni diskriminatorne zahteve prema stranim investitorima, uključujući zahteve za lokalni sadržaj, obavezni prenos intelektualne svojine i tehnologije, kao i ograničenja u politikama javnih nabavki. Kina se nada da će EU pridati značaj ovim primedbama, ozbiljno ih razmotriti, strogo poštovati pravila STO-a i izbegavati diskriminatorne i restriktivne mere.

Kina će pažljivo pratiti relevantni zakonodavni proces i spremna je da se uključi u dijalog i komunikaciju sa EU o ovom pitanju. Ukoliko EU ignoriše sugestije Kine i insistira na usvajanju zakona, čime bi mogla da našteti interesima kineskih preduzeća, Kina će biti prinuđena da preduzme kontramere kako bi odlučno zaštitila legitimna prava i interese svojih kompanija.

