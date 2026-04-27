Ministarstvo trgovine Kine je 24. aprila zvanično dostavilo Evropskoj komisiji svoje komentare na Zakon EU o industrijskom akceleratoru, izražavajući zvaničan stav Kine i ozbiljnu zabrinutost.

Ministarstvo trgovine Kine je danas na svom veb-sajtu ponovilo stav u vezi sa ovim zakonom.

Kina smatra da zakon nameće brojne restriktivne zahteve za strane investicije u četiri strateške industrije u nastajanju: baterije, električna vozila, fotonaponske sisteme i ključne sirovine. Takođe uključuje ekskluzivne klauzule o „poreklu iz EU“ u politikama javnih nabavki i državne podrške, što predstavlja ozbiljne investicione barijere i sistemsku diskriminaciju.

Kina preporučuje da EU ukloni diskriminatorne zahteve prema stranim investitorima, uključujući zahteve za lokalni sadržaj, obavezni prenos intelektualne svojine i tehnologije, kao i ograničenja u politikama javnih nabavki. Kina se nada da će EU pridati značaj ovim primedbama, ozbiljno ih razmotriti, strogo poštovati pravila STO-a i izbegavati diskriminatorne i restriktivne mere.

Kina će pažljivo pratiti relevantni zakonodavni proces i spremna je da se uključi u dijalog i komunikaciju sa EU o ovom pitanju. Ukoliko EU ignoriše sugestije Kine i insistira na usvajanju zakona, čime bi mogla da našteti interesima kineskih preduzeća, Kina će biti prinuđena da preduzme kontramere kako bi odlučno zaštitila legitimna prava i interese svojih kompanija.

Ne propustitePlanetaBiće dodeljene 3.024 nacionalne nagrade za rad povodom 1. maja
PlanetaKina će pojačati kontrolu nad lekovima sa centralnim dejstvom sa rizikom od zavisnosti
PlanetaKina priprema mrežu za zelenu tranziciju i energetsku bezbednost
PlanetaOd "kupovine stvari" do "uživanja u životu", nova potrošnja donosi nove koristi
