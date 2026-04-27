Obilne snežne padavine prekrile su Moskvu i okolinu nakon iznenadne promene vremenskih uslova, donoseći pravu zimsku scenu ruskoj prestonici krajem aprila.

Nivo snežnih padavina u Moskvi oborio je 55 godina star rekord, prema rečima Mihaila Leusa, vodećeg stručnjaka u meteorološkom centru Fobos.

- Do jutra, u prestonici je palo 12 centimetara snega. Prethodni rekord za taj dan bio je 10 centimetara, što je trajalo 55 godina - napisao je na platformi Maks, prenosi RIA.

Kiša koja je počela da pada u ruskoj prestonici u noći 26. aprila brzo se pretvorila u susnežicu ​​i sneg.

Do jutra, putevi, vozila i drveće bili su prekriveni belim pokrivačem.

Prema meteorolozima, sneg će nastaviti da pada u Moskvi do večeri 28. aprila.

Obilne snežne padavine obaraju drveće i dalekovode, a više od polovine mesečne količine padavina je već palo. Gradske službe vredno rade na uklanjanju oborenog drveća.

Izdato narandžasto upozorenje Vlasti su izdale narandžasto upozorenje, očekuju se sve veće snežne oluje, ledeni uslovi i moguće suve grmljavine. Mnogi parkovi su zatvoreni.

Moskva je obustavila iznajmljivanje električnih skutera, bicikala i vozila za deljenje automobila sa letnjim gumama.

Stanovnicima se savetuje da koriste metro i izbegavaju vožnju ako je moguće, posebno onima koji su promenili gume.

Nestanak struje, građanima izdata upozorenja

U nekim delovima Moskovske oblasti došlo je do privremenih nestanaka struje, a počele su i hitne popravke.

Prigradski i međugradski vozovi kasne, a kašnjenja su prijavljena na stanicama Vnukovo i Žukovski.

Moskovske službe rade u pojačanom režimu na gradskim ulicama zbog teških vremenskih uslova, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

- Dragi stanovnici, danas imamo veoma teške vremenske uslove. Prema prognozama meteorologa, vreme se brzo pogoršava. Do kraja dana očekujemo obilnu susnežicu ​​i kišu, uz jake udare vetra do 23 metra u sekundi. Moskovske službe rade u pojačanom režimu na gradskim ulicama - napisao je Sobjanjin na platformi Maks.