Pripadnici opasne invazivne vrste kornjača iz Severne Amerike ponovo su uočeni u rezervatu Tore Flavija.

U priobalnom području Rima ponovo su primećene opasne kornjače (chelydra serpentina) poznate po vrlo jakom ugrizu, što je izazvalo zabrinutost među stručnjacima i posetiocima zaštićenih prirodnih zona. Najnoviji slučajevi zabeleženi su u prirodnom rezervatu Tore Flavija, između Ladispolija i Ćerveterija, gde su dva primerka uočena duž staza koje svakodnevno koriste građani i volonteri.

Neočekivano prisustvo ovih životinja iznenadilo je i same radnike u rezervatu. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakvi nalazi nisu izolovani.

Etolog Andrea Lunerti navodi da je tokom godina uklonio više od 25 jedinki, pronađenih kako u okolini Rima, tako i u urbanim delovima grada. Među najneobičnijim slučajevima izdvaja kornjaču ostavljenu u fontani jedne stambene zgrade u naselju Monteverde.

Prema rečima Korada Batistija, odgovornog za upravljanje zaštićenim područjem, postoji mogućnost da su se ove životinje već razmnožile u prirodi. „S obzirom na ograničen prostor, pretpostavljamo da su u pitanju potomci velike ženke pronađene pre tri godine. Ako se to potvrdi, bila bi to prva generacija koja se spontano razmnožila u ovom rezervatu", objašnjava Batisti.

Takva mogućnost dodatno zabrinjava, jer je reč o invazivnoj vrsti koja nema prirodne neprijatelje u lokalnom ekosistemu. Zbog toga lako ulazi u konkurenciju sa domaćim vrstama i ugrožava njihov opstanak oduzimajući im hranu i stanište.

Stručnjaci najavljuju pojačan nadzor i naučna istraživanja. U planu je analiza morfologije i DNK pronađenih jedinki kako bi se utvrdilo da li su međusobno povezane.

Paralelno se razvijaju sistemi za hvatanje pomoću plutajućih zamki koje se postavljaju na površinu vode i aktiviraju kada životinja izađe na sunce.

Dodatnu zabrinutost izaziva i opasnost po ljude. Ova vrsta, poreklom iz Severne Amerike, smatra se jednom od najopasnijih kornjača na svetu. Ima snažan oklop, dugačak i izuzetno pokretan vrat, kao i oštar kljun kojim može naneti ozbiljne povrede. Prema rečima nadležnih iz jedinice Karabinijera za zaštitu prirode, ugriz ove životinje može dovesti i do gubitka prsta.

Zbog toga je držanje ovih kornjača u privatnom vlasništvu zabranjeno. Njihovo prisustvo u prirodi najčešće je posledica ilegalne trgovine egzotičnim životinjama i njihovog kasnijeg napuštanja.

Nadležni apeluju na građane da budu oprezni: ne prilaziti životinjama, ne pokušavati uhvatiti ih i odmah obavestiti nadležne službe u slučaju da ih primete. Poseban oprez preporučuje se vlasnicima pasa, kako bi se izbegli potencijalno opasni susreti.

Pronađeni primerci trenutno se nalaze u Centru za biodiverzitet u Foljanu, gde će ostati pod nadzorom i neće biti vraćeni u prirodu.

Stručnjaci upozoravaju da postoji realna mogućnost novih pronalazaka u ovom području, zbog čega je neophodno stalno praćenje situacije i veća informisanost javnosti.