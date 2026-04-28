Stav Rusije o situaciji oko Irana je jasan i glasi da sve vojne akcije moraju prestati i mora se pregovarati o obostrano prihvatljivom sporazumu, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Naš stav se ne razlikuje od onoga što je predsednik Rusije Vladimir Putin više puta izjavio, kao što smo izveštavali nakon njegovih telefonskih razgovora sa liderima Irana, Ujedinjenih Arapskih Emirata i u našim kontaktima sa Amerikancima i Izraelcima.

Naš stav je veoma jednostavan. Moramo obustaviti sva vojna dejstva i početi pregovore o obostrano prihvatljivim sporazumima", rekao je Lavrov, prenose RIA Novosti.

Ranije danas iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči sastao se u Rusiji sa predsednikom Vladimirom Putinom i Lavrovom.

Putin je sa iranskim ministrom razgovarao o situaciji na Bliskom istoku, poručivši da će Moskva činiti sve u interesu Irana i drugih zemalja regiona kako bi mir bio uspostavljen što pre.

Ruski predsednik je istakao da Rusija namerava da nastavi strateške odnose sa Iranom, ističući da se iranski narod "hrabro i herojski bori za svoj suverenitet" i izražavajući nadu da će ta zemlja uspeti da prevaziđe period iskušenja i da će mir uskoro biti uspostavljen.

On je, kako se navodi, preneo i najbolje želje vrhovnom lideru Irana ajatolahu Modžtabi Hamneiju.