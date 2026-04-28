Kinesko Ministarstvo finansija je u ponedeljak odobrilo odluku agencije Mudis da potvrdi kineski državni kreditni rejting na nivou A1, uz povećanje kreditne prognoze na stabilnu.

Portparol Ministarstva je izjavio da ovaj rejting odražava priznanje Mudisa u vezi sa visokom održivošću Kine, koja je pokazala izuzetnu makroekonomsku i fiskalnu snagu uprkos spoljnoj nestabilnosti. Takođe, ovaj rejting odražava nove faktore i napredak u kvalitetnom ekonomskom razvoju zemlje.

Prema rečima portparola, kineska ekonomija je premašila tržišna očekivanja postigavši brz rast od 5 odsto u prvom kvartalu 2026. godine. Ovaj rezultat je, kako je objašnjeno, rezultat makroekonomskih regulatornih mera koje je kineska vlada primenila u odgovoru na brzo promenjivo globalno trgovinsko okruženje i rastuće geopolitičke rizike, kao i povećane političke koordinacije.

„Nastavićemo da sveobuhvatno produbljujemo reforme, unapređujemo strukturne transformacije u ekonomiji, stalno povećavamo finansijsku održivost, ubrzavamo razvoj i ekspanziju proizvodnih kapaciteta novog kvaliteta i jačamo temelje za stabilno funkcionisanje ekonomije“, zaključio je portparol.