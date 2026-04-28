Najmanje 14 osoba je poginulo, a 84 povređeno u sudaru dva voza u blizini indonežanske prestonice Džakarte, saopštila je danas državna železnička kompanija PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Kako je navedeno, do nesreće je došlo u ponedeljak uveče na stanici Bekasi Timur, kada je međugradski voz Argo Bromo Angrek udario u zadnji deo zaustavljenog prigradskog voza KRL Komjuter lajn.

Svih 14 žrtava bile su putnice u prigradskom vozu, od kojih su mnoge bile u ženskom vagonu, dok su putnici međugradskog voza prošli bez težih povreda.

Usled teškog sudara, mnogi putnici su bili zarobljeni u smrskanim vagonima do jutra.

Sudar dva voza blizu indonežanske prestonice Džakarte, najmanje 14 mrtvih putnica ženskog vagona

Direktor KAI Bobi Rasidin izjavio je da je evakuacija svih zarobljenih osoba završena jutros do 8.45 po lokalnom vremenu, te da su poginule osobe prebačene u bolnicu RS Polri Kramat Džati radi identifikacije.

Povređeni su zbrinuti u više medicinskih ustanova u okolini.

Predsednik Indonezije Prabovo Subijanto naredio je potpunu istragu o uzroku nesreće.

Prema prvim informacijama, do sudara je došlo nakon što je prigradski voz naglo zaustavljen, a policija i nadležne službe još utvrđuju sve okolnosti.