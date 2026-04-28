Govoreći na otvorenoj raspravi o bezbednosti na moru na visokom nivou u Savetu bezbednosti 27. aprila, stalni predstavnik Kine pri Ujedinjenim nacijama, Fu Cong, naglasio je da je osnovni uzrok blokade Ormuskog moreuza ilegalne vojne operacije koje su Sjedinjene Države i Izrael sproveli protiv Irana. Fu je istakao da je jedini način za uklanjanje prepreka plovidbi postizanje sveobuhvatnog i trajnog prekida vatre i brz prekid rata.

Fu je rekao da je Ormuski moreuz ključan kanal za međunarodnu trgovinu robom i energijom, te da je u zajedničkom interesu međunarodne zajednice da se održi bezbednost, stabilnost i nesmetan saobraćaj u tom regionu. Prema njegovim rečima, glavni razlog za blokadu moreuza leži u ilegalnim vojnim operacijama koje su Sjedinjene Države i Izrael sproveli protiv Irana. On je dodao da su SAD takođe pojačale svoje vojno prisustvo i preduzele određene akcije u blokadi, uprkos dogovoru o privremenom prekidu vatre. Fu je označio ovo ponašanje kao opasno i neodgovorno.

„Izlaz iz situacije koja se odnosi na zatvaranje plovidbe je postizanje sveobuhvatnog i trajnog prekida vatre, kao i brzog prekida rata, uz pomoć u obnavljanju mira i stabilnosti u Persijskom zalivu i na Bliskom istoku“, izjavio je Fu. Kina visoko ocenjuje ulogu Pakistana i drugih zemalja u ovoj situaciji i snažno poziva relevantne strane da rešavaju sporove putem političkih i diplomatskih kanala, te da se protive bilo kojoj akciji koja podriva prekid vatre i vodi ka eskalaciji sukoba. Fu je dodao da Kina nastavlja da igra konstruktivnu ulogu u promovisanju regionalnog mira i stabilnosti.

Fu je takođe naglasio da su stabilnost i nesmetano kretanje međunarodnim plovnim putevima usko povezani sa mirom i spokojem okolnih područja, naročito priobalnih zemalja. On je zaključio da samo dijalog i konsultacije, kao i rešavanje akutnih problema, mogu stvoriti povoljne uslove za sigurnost plovnih puteva. Zloupotreba vojnih sredstava, prema njegovim rečima, neće eliminisati rizike, već će samo povećati tenzije i dovesti do još veće bezbednosne krize.

Pripremila: Bai Ju