"U kakvom položaju je Evropa kojoj stremimo. Može li stara dama da se odbrani od jednog bliskog ukrajinskog rata, ali i od rata na bliskom istoku. Ne treba potceniti ovaj jedinstven trenutak u kojem su američki, ruski i kineski predsednik protiv Evropljana. Ovo je pravi trenutak da se probudimo", rekao je Makron u Atini.

Ako se ne probudi Evropa, probudiće je, kako je neko primetio narastajuća desnica. Šta bi značio eventualni ulazak krajnje desnice u Jelisejsku palatu? O ovoj temi u emisiji "Puls Srbije" govorili su Dejan Stanković, političar i analitičar i Aleksandar Stanković, politički analitičar.

"Francuski građani žive u iščekivanju predsedničkih izbora"

- Francuska zajedno sa Nemačkom predstavlja jedan od dva stuba na kojima počiva kompletna arhitektura EU. To su dva stuba bez koje EU kao takve prosto nema. To je došlo do izražaja odlaskom Velike Britanije, koja je svakako bila taj treći stub. Situacija u Parizu je takva da smo svi u iščekivanju predsedničkih izbora 2027. godine. Upravo smo završili gradske i regionalne izbore a i ja sam sam bio kandidat. Francuska sada živi u iščekivanju predsedničkih izbora. Predsednički kandidat će svakako biti neko od istaknutih ličnosti sa te krajnje desnice - objasnio je Dejan Stanković.

Kako kaže, gospođa Marin Le Pen je prepoznatljivo lice u tom pokretu ali ona je sprečena da učestvuje.

- Ona je sprečena da učestvuje na predsedničkim izborima zbog pravosnažne sudske odluke. Vrlo je verovatno da će kandidat biti njena desna ruka, neko ko je pripreman za tu poziciju. To je gospodin Žordan Bardela i on će ipak ući u taj ring mnogo godina pre nego što je to planirano, međutim, imaće adekvatnu podršku a istraživanja javnog mnjenja ne pokazuju preveliku razliku oko toga da li će on ili ona biti kandidat. Oni mogu da računaju na 35 do 37% u datom trenutku - rekao je Dejan Stanković i dodao:

- Drugi kandidat će biti iz krajnje levice, to je gospodin Žan-Lik Melanšon sa pokretom "Nepokorena Francuska". To ih dovodi u jednu situaciju na koju Francuska nije navikla, to je da više od 50% populacije glasa za ekstremni pokret, levi ili desni. U toj situaciji ujedinjena brana odnosno sve što ostane na umerenoj i centriranoj desnici i levici, moraće da se ujedine jer su oni sada postali manjina. To će svakako biti neizvesna trka - dodaje on.

"Reforme u Evropskoj Uniji su sada neophodne"

Aleksandar Stanković objašnjava italijanska predsednica više nije Trampova miljenica, naročito nakon što je odlučila da zastupa interese Italije umesto da se prikloni njegovim zahtevima. Aleksandar Stanković smatra da je ona postupila odgovorno i racionalno.

- Tramp će teško naći nekoga ko mu odgovara u Evropi, posebno nakon odlaska Viktora Orbana, možda bi mu bio simpatičan predsednik Poljske i ostali vrhovnici koji podržavaju ekstremnu desnicu. Trampova pozicija u Evropi je loša jer se Evropa "trgnula" odnosno osvestila i počela je da razmišlja. Juče smo imali sastanak na kom su Mercovi ljudi prilično nagazili i pritisli Ursulu fon der Lajen što se tiče samih reformi unutar EU - kaže Aleksandar Stanković.

Kako kaže, reforme su neophodne kako bi se Evropa pripremila za budućnost koja dolazi.

- Transformacija Evrope neće biti onakva kakvu Donald Tramp očekuje. Meloni je došla kao desničarka ali je uspela da se umije i osvesti i pozicionira onako kako je potrebno. Svoju partiju je očistila od tih fašističkih korena i krenula je da zastupa jednu zdravu priču. Ona je ipak previše konzervativna za levicu i zbog toga će oni na sledećim izborima imati i liberalnu kandidatkinju - rekao je Aleksandar Stanković.

