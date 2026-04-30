Slušaj vest

Stopa nataliteta u Nemačkoj pala je na najniži nivo od Drugog svetskog rata 2025. godine. Prema preliminarnim podacima Saveznog zavoda za statistiku (Destatis), prošle godine je zabeleženo oko 655.000 živorođenih, u poređenju sa 680.000 u 2024. godini.

U istom periodu, zemlja je imala više od milion smrtnih slučajeva, što znači da je deficit nataliteta dostigao rekordni nivo od oko 350.000.

Pad se nastavlja

Prošla godina je bila četvrta uzastopna godina u kojoj je stopa nataliteta pala, koja je sada na najnižem nivou od 1946. godine. Trenutna stopa fertiliteta u Nemačkoj je 1,35 dece po ženi, što je rekordno nisko i znatno ispod stope od 2,1 koja se smatra neophodnom za održavanje stabilnosti stanovništva.

Destatis objašnjava ovaj trend činjenicom da relativno mala generacija rođena 1990-ih sada ulazi u tridesete godine, što je ključno za rađanje, ali i opštim padom stope fertiliteta koji se beleži od 2022. godine.

Kao i prethodnih godina, pad broja porođaja u 2025. godini bio je izraženiji u istočnim nemačkim saveznim pokrajinama (-4,5 odsto) nego u zapadnim (-3,2 odsto) u poređenju sa 2024. godinom. Jedini izuzetak je Hamburg, gde je, suprotno trendu, zabeležen porast stope nataliteta od 0,5 odsto.

Dugoročne projekcije Destatisa, koje sežu do 2070. godine, predviđaju da bi se nemačko stanovništvo moglo smanjiti za oko 10%. Izveštaj zaključuje da imigracija neće biti dovoljna da nadoknadi ovaj pad.

Udruženje porodica: Ovo je dramatičan poziv na buđenje

Nemačko udruženje porodica (Familienverband) nazvalo je brojke "dramatičnim pozivom na buđenje". Savezni izvršni direktor udruženja, Sebastijan Hajman, rekao je u utorak za Evangelističku pres službu da pad stope nataliteta nije istorijska slučajnost, već rezultat decenija strukturne diskriminacije porodica.

- Naš sistem socijalnog osiguranja, a posebno zakonski penzijski sistem, zapravo kažnjava roditelje zbog odgajanja dece, pa oni završe praznih ruku u starosti. To se posebno odnosi na majke - objasnio je Hajman.

Dodao je da političare ne bi trebalo da iznenadi pad stope nataliteta, jer decenijama nisu povećavali beneficije poput roditeljskog dodatka i ignorisali su specifične potrebe porodica sa više dece.

Hajman je pozvao na porodično-prijateljsku reformu sistema socijalnog osiguranja i uvođenje prave roditeljske penzije, što bi, kako je rekao, vratilo međugeneracijski sporazum na čvrste temelje.