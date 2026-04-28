Parada povodom Dana pobede na Crvenom trgu biće održana 9. maja, potvrdio je Kremlj, uz najavu pojačanih mera bezbednosti zbog mogućih pretnji dronovima.

Posle brojnih nagađanja, parada povodom Dan pobede na Crvenom trgu u Moskvi biće održana 9. maja, potvrdio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je tokom razgovora s novinarima odgovorio na pitanje da li će se 9. maja održati parada uz učešće vojne opreme. Tom prilikom rekao je: "Naravno, parada će se održati. Obavestićemo vas o formatu parade u dogledno vreme".

Početkom aprila na Telegram kanalima pojavile su se tvrdnje da bi Parada pobede u Moskvi mogla biti otkazana. Kremlj je te navode odbacio, a Peskovljeva izjava sada je dodatno potvrdila da događaj ostaje u planu.

Ipak, način obeležavanja 9. maja neće biti isti u svim delovima Rusije. Prema dostupnim informacijama, pojedine regije praznik će obeležiti u izmenjenom formatu zbog bezbednosnih pretnji.

S druge strane, zbog pretnje od napada ukrajinskih dronova, organizaciju Parade pobede prate stroge mere bezbednosti, kao i nekoliko prstenova odbrane Moskve.