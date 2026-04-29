Dok se tenzije na Bliskom istoku pojačavaju, eskalacija sukoba dodatno produbljuje globalne probleme u snabdevanju energijom i narušava stabilnost međunarodnih industrijskih i lanaca snabdevanja. U tim okolnostima, strani mediji ističu da stabilnost i otpornost kineskog razvoja donose svetu „bezbednosnu dividendu“.

Prema izveštajima britanskog lista Fajnenšel tajms i Rojtersa, sve veći broj stranih vlada i kompanija dolazi do zaključka da je povezivanje sa kineskim lancima snabdevanja sigurnije. Multinacionalni tehnološki giganti povećavaju ulaganja u Kini, a nestabilna situacija na globalnom nivou dodatno uverava strane investitore da je kinesko tržište nezamenljivo.

Si-En-En je nedavno objavio da Kina učvršćuje svoju poziciju u svetskoj ekonomiji, jer ona više nije samo „svetska fabrika“, već i izvoznik naprednih tehnologija uključujući robote zasnovane na veštačkoj inteligenciji i savremene čipove, čime pomaže drugim državama da ubrzaju sopstveni ekonomski razvoj.

Nekoliko vodećih američkih listova, uključujući Njujork tajms i Vašington post, objavili su analize u kojima potvrđuju „velike prednosti“ kineskih tehnologija čiste energije. Njujork tajms navodi da mnoge zemlje sada prepoznaju hitnu potrebu za izgradnjom elektroenergetskih mreža koje mogu da izdrže energetske potrese u budućnosti, ali i da će se njihovo oslanjanje na obnovljive izvore energije u velikoj meri temeljiti na kineskoj tehnologiji.

Strani mediji pozitivno ocenjuju i stanje na kineskom tržištu kapitala. Prema Blumbergu, Rojtersu i drugim medijima, kineska berza je od izbijanja rata nadmašila mnoge svetske tržišne indekse, te postala „sigurno utočište“ za globalni kapital zahvaljujući svojoj stabilnosti i otpornosti.

Pojedini mediji pozivaju se i na novi izveštaj američke agencije za istraživanje javnog mnjenja „Galup“, u kome piše da je Kina od 2025. godine prestigla Sjedinjene Države po globalnom priznanju. Takođe, anketa koju je nedavno sproveo američki list „Politiko“ pokazuje da pojedini ključni američki saveznici podržavaju ideju većeg distanciranja od SAD i snažnijeg oslanjanja na Kinu.