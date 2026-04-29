Kineski ministar odbrane Dong Đun prisustvovao je u utorak sastanku ministara odbrane država članica Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), koji je održan u Biškeku, glavnom gradu Kirgistana, gde se i obratio učesnicima.

Dong je istakao da su inicijative koje je predložila Kina — za globalni razvoj, bezbednost, civilizaciju i upravljanje, unele dragocenu stabilnost i sigurnost u savremeni, turbulentni svet.

On je naglasio da ŠOS, kao primer multilateralne saradnje, treba da dosledno štiti međunarodni poredak, zajednički brani pravičnost i pravdu, unapređuje bezbednosno upravljanje i uklanja uzroke nestabilnosti i sukoba. Takođe je poručio da organizacija treba da doprinese očuvanju trajnog mira, razvoja i prosperiteta kroz, kako je naveo, „snagu ŠOS-a“.

Dong je pozvao države članice da dodatno prodube saradnju u oblasti odbrane i bezbednosti, kako bi se podstakao kvalitetan razvoj organizacije.

Učesnici sastanka izrazili su spremnost da ojačaju stratešku koordinaciju i praktičnu saradnju u cilju očuvanja regionalnog mira i bezbednosti.