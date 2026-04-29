Slušaj vest

Ovogodišnja parada povodom Dana pobede u Moskvi 9. maja biće održana bez tenkova i druge teške vojne opreme prvi put od 1945. godine.

Rusko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da je odluka povezana sa „trenutnom operativnom situacijom“, javlja Kijev post.

Iako su tradicionalno centralni deo parade, ove godine neće biti kolona tenkova, oklopnih vozila ili druge teške opreme koja maršira Crvenim trgom.

Foto: AP

Umesto toga, događaj će se fokusirati na pešadijske ešalone, sastavljene od pripadnika vojnih obrazovnih institucija i različitih grana oružanih snaga.

Parada će takođe biti otkazana, navodno takođe zbog „operativne situacije“, od strane studenata vojnih škola Suvorov i Nahimov, kao i kadeta.

Očekuje se da će se vazdušni deo programa i dalje odvijati, a uključivaće akrobatske timove i jurišne avione Su-25, koji bi trebalo da iscrtaju boje ruske zastave na nebu. Prenos uživo će navodno takođe prikazivati snimke ruskih vojnika koji se trenutno nalaze u takozvanoj zoni „specijalne vojne operacije“ i onih na borbenoj dužnosti.

Foto: Alexander Wilf/Photo host agency RIA Novosti, SERGEY BOBYLEV /HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI / HANDOUT/HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI, PAVEL BEDNYAKOV / POOL/AP POOL

Sve manje i manje tehnologije od početka rata

Od kada je Rusija pokrenula Specijalnu vojnu operaciju na Ukrajinu 2022. godine, proslave Dana pobede u Moskvi i drugim ruskim gradovima prikazivale su sve manje i manje vojne opreme. Ovogodišnja parada na Crvenom trgu u smanjenom obimu održava se u kontekstu kontinuiranih napada dronova dugog dometa u Ukrajini, rastućih bezbednosnih zabrinutosti unutar Rusije i pritiska koji rat u Ukrajini stavlja na Moskvu.

Kremlj još nije objavio spisak stranih lidera koji se očekuju na paradi 9. maja. To je u suprotnosti sa proslavom 80. godišnjice Dana pobede 2025. godine, kada je Moskva unapred i opširno najavila dolazak 29 stranih lidera, uključujući kineskog predsednika Si Đinpinga.