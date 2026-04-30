OGLASILO SE MINISTARSTVO: Broj HIV infekcija u Rusiji prepolovljen u poslednjih 10 godina
Broj novih slučajeva HIV infekcije u Rusiji prepolovljen je od 2016. godine i dostigao je istorijski minimum, saopštilo je rusko Ministarstvo zdravlja.
Prema podacima pres-službe resornog ministarstva, u 2025. godini registrovano je oko 43.000 novih slučajeva HIV-a, što je oko 11 odsto manje nego 2024. godine, preneo je TASS.
Navodi se da je trend smanjenja rezultat sprovođenja državne strategije za borbu protiv HIV infekcije, koja je pokrenuta 2016. godine.
Ministarstvo zdravlja navodi da je epidemija "stavljena pod kontrolu" i da je promenjena njena dugoročna dinamika.
Značajno je povećana pokrivenost antiretrovirusnom terapijom, koja je do kraja 2025. godine dostigla 91,8 odsto, čime je premašen cilj od 90 odsto definisan državnom strategijom.