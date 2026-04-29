Slušaj vest

Ukrajinski komandant Robert Brovdi, poznatiji i pod imenom "Mađar", izjavio je u inetrvjuu za BBC da snage njegove zemlje nastavljaju da šire planove za sistematsko uništavaje Rusije.

BBC podseća da su ukrajinske snage intenzivirale napade na ruske naftne platforme, a komentarišući te udare komandant kog se Rusi najviše plaše, kaže da ukrajinske oružane snage sada izvode duboke udare na rusku ekonomiju.

Prema njegovim rečima, ukoliko neka naftna platforma obezbeđuje novac za nastavak rata, onda je ona za Uktajinu legitimna meta.

Takođe je istakao da bi, ukoliko bi 15 odsto oružanih snaga bilo angažovano u jedinici koja rukovodi dronovima, a na čijem se čelu nalazi upravo on, Brovdi kaže da bi takva jedinica bila zaslužna za čak 50 odsto vazdušnih udara.

"Jedna dolar investiran u u dronove pretvara se u 100 dolara gubitka za neprijatelja", istakao je Brovdi.

Takođe, izneo je i problem s kojim se ukrajinska vojska sočava, a to je nedosatatk ljudstva. Kako je rekao, mobilizacija u Ukrajini se odvija jako loše, jer dobrovoljaca spremnih da služe u redovima ukrajinske vojske više nema.

"Svi koji su hteli da ratuju već ratuju, svi koji su hteli da emigriraju već su emigrirali. Na one koji se kriju ne računamo, to nije kontingent koji bi bio koristan", rekao je Brovdi.

Međutim, kako dalje navodi, Oružane sgane Ukrajine imaju "plan ubijanja", a to je 30.000 ruskih vojnika mesečno.

Inače, Brovdi je u Rusiji 27. marta proglašen krivim po članu 205 Krivičnog zakona (teroristički akt).

Prema navodima Istražnog komiteta Rusije, on je početkom 2025. godine, kao komandant 414. brigade bespilotnih sistema ukrajinske vojske, naredio da se daljinski miniraju putevi u Kurskoj i Belgorodskoj oblasti, u blizini granice sa Ukrajinom.

Navodi se da je znao da te puteve koriste civili.

Dana 26. marta 2025. godine na jednom putu u Kurskoj oblasti naišao je automobil u kojem su bili članovi snimateljske ekipe Prvi kanal. Tom prilikom došlo je do eksplozije naprave postavljene po Brovdijevom naređenju.

Od zadobijenih povreda preminula je novinarka Ana Prokofjeva, dok su snimatelj Dmitrij Volkov i lica u pratnji ranjeni.