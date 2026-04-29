Meksičke savezne snage uhapsile su jednog od navodnih komandanata Kartela nove generacije Haliska (CJNG), Audijasa Floresa Silvu, smatranog mogućim naslednikom Nemesija "El Menča" Osegere Servantesa, vođe kartela koji je preminuo nakon vojne operacije u februaru.

Za Floresom Silvom, poznatim kao El Hardinero ili "Baštovan", bio je raspisan nalog za hapšenje u Meksiku, dok su ga SAD tražile zbog zločina povezanih sa drogom.

Ovo hapšenje, sprovedeno paralelno sa privođenjem još jednog operativca CJNG-a, dolazi u osetljivom trenutku za Meksiko, koji se suočava sa bezbednosnim pitanjima uoči Svetskog prvenstva u fudbalu i snažnim pritiscima SAD za oštrije mere protiv narko-kartela.

"Hirurška" operacija za zaustavljanje El Hardinera

Meksičke snage bezbednosti opkolile su brvnaru u mestu El Mirador u Najaritu, gde je Floresa Silvu štitilo oko 30 kamiona i preko 60 naoružanih ljudi. Telohranitelji su se raspršili kako bi odvratili pažnju, ali je on pronađen dok je pokušavao da se sakrije u drenažnoj cevi.

- Operacija je izvedena hirurški, bez potrebe da se ispali ijedan metak, bez mrtvih, povređenih ili kolateralne štete - saopštila je Meksička mornarica.

Operacija je rezultat 19 meseci nadzora, u kojoj je učestvovalo više od 500 pripadnika osoblja i šest helikoptera. Meksički ministar mornarice, Rajmundo Pedro Morales Anheles, izjavio je da su obaveštajni napori počeli u oktobru 2024. godine.

- Zahvaljujući ovoj analizi, precizna identifikacija mete postignuta je 25. aprila 2026. godine - rekao je Morales Anheles. Dva dana kasnije, savezne snage su ga uhapsile.

Ko je Flores Silva?

Audijas Flores Silva (poznat i kao Gabrijel Raigosa Plasensija) koristio je brojne pseudonime poput "Komandant" i "Ubica šefova".

Rođen 1980. godine u Mičoakanu, bio je dugogodišnji blizak saradnik El Menča. Nakon smrti lidera, koja je pokrenula talas nasilja u 20 meksičkih država, El Hardinero je viđen kao glavni kandidat za preuzimanje Haliska, pored Huana Karlosa Valensije Gonzalesa i Rikarda Ruisa Velaska.

Nakon smrti vođe, El Hardinero je mobilisao ljudstvo i resurse kako bi preuzeo moć. Ministar bezbednosti Omar Garsija Harfuč objasnio je njegovu ulogu:

"On je izuzetno važan kriminalni operativac koji je više od dve decenije konsolidovao regionalnu strukturu sa kapacitetom da koordiniše proizvodnju i trgovinu drogom; nadgleda tajne laboratorije za metamfetamin, upravlja avionima i poletno-sletnim stazama, kao i da kontroliše logističke rute za kretanje narkotika u inostranstvo" - rekao je Garsija Harfuč.

Pored droge, ova mreža se finansirala iznudom, otmicama, ubistvima i trgovinom oružjem.

Strukturirana šema iznude obuhvatala je transportne kompanije koje su pod pretnjom morale da prijavljuju sva vozila, rute i teret, te da plaćaju reket za navodnu "zaštitu", što je teško pogađalo regionalnu ekonomiju od zapadnog do centralnog Meksika.

Šta SAD kažu o njemu?

Istrage DEA-e i Ministarstva unutrašnje bezbednosti pokazale su da je Flores Silva kontrolisao laboratorije za metamfetamin u Halisku i Sakatekasu.

Stejt department je još 2021. naveo da on nadgleda avione, skrivene piste i transport kokaina i drugih narkotika u više američkih država, uključujući Kaliforniju, Teksas, Ilinois, Džordžiju, Vašington i Virdžiniju.

Iste godine, američko Ministarstvo finansija označilo ga je kao "značajnog stranog trgovca narkoticima".

Administrator DEA-e, Terens K. Kol, hapšenje je nazvao "korakom ka Americi bez fentanila": "Očekivalo se da će naslediti El Menča kao vođa Haliska, ali organi za sprovođenje zakona imali su druge planove. Rezultati poput ovog čine naše nacije bezbednijim".

Savezni sud u Vašingtonu podigao je 2020. godine optužnicu protiv njega za distribuciju droge, a Stejt department je nudio nagradu do 5 miliona dolara za njegovo hapšenje.