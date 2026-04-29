Japanska vlada planira da uvede obavezno pohađanje kurseva japanskog jezika, poznavanja kulture i društvenih običaja za strance, kao preduslov za sticanje prebivališta u Japanu, piše dnevnik Džapan tajms.

Pozivajući se na dobro obaveštene izvore, list piše da vlada takav program namerava da uvede od fiskalne 2028. godine, i to na zahtev vladajuće konzervativne Liberalno-demokratske partije (LDP) u Tokiju.

LDP je tražila usvajanje mera navodeći kao razlog probleme koji nastaju iz suživota Japanaca sa strancima koji imaju prebivalište u Japanu, piše dnevnik.

Programi će, piše dnevnik, biti prilagođeni zemljama iz kojih stranci dolaze, kao i njihovom starosnom dobu, a razmatra se i mogućnost da oni takve kurseve pohađaju pre dolaska u Japan.

Izvori su rekli da element prilikom procene prava na prebivalište treba da bude da roditelji obezbede da njihova deca pohađaju školu, a oni sami da obavezno pohađaju kurseve japanskog jezika, kulture i društvenog ponašanja.

Takaiči: Odlučne akcije protiv problematičnog ponašanja

Premijerka Sanae Takaiči napisala je na platformi Iks da će uspostaviti "uređeno inkluzivno društvo preduzimajuću odlučne akcije protiv problematičnog ponašanja, kako bi se zaštitili stranci koji se ponašaju u skladu sa zakonom".

Džapan tajms danas piše da je japanski parlament usvojio i zakon kojim su povećane takse za postupak imigracije.

Američki predsednik Donald Tramp se u Tokiju sastao sa japanskom premijerkom Sanae Takaiči

Amandman na Zakon o kontroli imigracije i o priznavanju statusa izbeglica usvojen je glasovima poslanika vladajuće koalicije oko nacionalističke LDP, kao i centrističke, opozicione Demokratske narodne partije i populističke partije Sanseito.

Prema izmenama zakona, taksa za promenu statusa i produžetak boravka biše podignuta na maksimalnih 535 evra, a za stalnu boravišnu dozvolu na 1.600 evra. Do sada je plafon za sve tri kategorije bio 535 evra, odnosno 10.000 jena.

Vlada je saopštila da će sredstva koja donese povećanje taksi biti uložena u mere za rešavanje problema sve većeg broja stranaca u Japanu, u skladu sa premijerkinom najavljenom oštrijom politikom prema stranim državljanima.