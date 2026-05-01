Više od 1,2 miliona ljudi u Libanu očekuje se da će se suočiti sa akutnom glađu zbog rata Izraela i Hezbolaha, navodi se u izveštaju koji je izrađen pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija.

"Oko 1,24 miliona ljudi – gotovo svako četvrti među analiziranom populacijom – očekuje se da će se suočiti sa nesigurnošću u snabdevanju hranom na kriznom nivou ili gore od toga u periodu od aprila do avgusta 2026. godine", navodi se u zajedničkom saopštenju Organizacije za hranu i poljoprivredu UN, Svetskog programa za hranu i Ministarstva poljoprivrede Libana.

Ovo predstavlja "značajno pogoršanje" u odnosu na period pre izbijanja rata u martu, kada je procenjeno da je 874.000 ljudi, odnosno oko 17 procenata stanovništva, bilo u akutnoj nesigurnosti u snabdevanju hranom, dodaje se u saopštenju.

"Pogoršanje je posledica sukoba, raseljavanja i ekonomskih pritisaka", naveli su, prenosi Al Džazira.