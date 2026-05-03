U nesvakidašnjem incidentu u Indiji, jedan seljanin ekshumirao je posmrtne ostatke svoje preminule sestre i doneo ih u banku. Na ovaj bizaran korak odlučio se kako bi dokazao njenu smrt, nakon što su mu više puta odbili isplatu njenog novca, navodno zahtevajući lično prisustvo vlasnice računa.

Događaj koji je šokirao javnost odigrao se u filijali banke Odisha Gramya u indijskoj državi Odiša.

Televizijski snimci prikazali su jeziv prizor: čoveka koji preko ramena nosi sestrino telo, delimično umotano u plastiku, sa vidljivim skeletnim ostacima. Predstavnici banke priznali su da je ovaj prizor stvorio izuzetno uznemirujuću atmosferu u njihovim prostorijama.

Glavni akter ove tragične priče, Džitu Munda, nedeljama je bezuspešno pokušavao da dođe do oko 19.300 rupija (oko 21.000 dinara) sa računa svoje starije sestre Kalre Munda, koja je preminula u januaru usled bolesti. Prema njegovim rečima, bankari su uporno insistirali da dovede sestru, uprkos njegovim stalnim objašnjenjima da je ona mrtva.

Službenici banke su zapravo od Džitua tražili zvaničnu dokumentaciju, pre svega izvod iz matične knjige umrlih, kako bi novac mogao biti isplaćen. Međutim, kao siromašan i nepismen pripadnik lokalnog plemena, on se suočio sa ozbiljnim poteškoćama u razumevanju složene birokratske procedure.

Očajnički bizarni potez

Obuzet frustracijom i nemoći, Džitu je otišao na seosko groblje. Iskopao je sestrino telo, umotao ga u tkaninu i pešačio gotovo tri kilometra do banke, gde je ostatke položio ispred ulaza u filijalu.

- Iz čistog očaja sam iskopao grob i doneo njene ostatke kao dokaz da je mrtva - objasnio je kasnije lokalnim novinarima.

Prizor je izazvao paniku među osobljem i klijentima, te je ubrzo intervenisala policija iz stanice Patana. Policijski zvaničnici su ukazali na to da nesrećni čovek jednostavno ne poznaje bankarska pravila niti proceduru za zakonske naslednike, ističući da mu zaposleni u banci nisu na adekvatan način pojasnili korake koje mora preduzeti.

Banka demantovala da je tražila fizičko prisustvo vlasnice

Sa druge strane, banka je demantovala navode da su tražili fizičko prisustvo pokojnice, tvrdeći da su isključivo zahtevali smrtovnicu, u skladu sa standardnom procedurom.

Takođe su naveli da je Džitu bio u pijanom stanju, opisujući njegov postupak kao posledicu neznanja i tvrdoglavog odbijanja da ispoštuje pravila.

Kako je rešen problem

Uz intervenciju lokalnih vlasti, problem je na kraju rešen. Džituu je objašnjeno kako da legalnim putem dođe do sredstava, izdata su neophodna dokumenta, a novac je isplaćen zakonskim naslednicima. Posmrtni ostaci Kalre Munda su, uz policijski nadzor, vraćeni na groblje i ponovo sahranjeni.