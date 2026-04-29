Slušaj vest

Barža koja je prevozila grbavog kita, koji je bio nasukan u plitkim vodama blizu Nemačke od marta, započela je svoje putovanje ka Severnom moru. Stigao je do danskih voda u sredu, saopštile su nemačke vlasti.

Kit, koga su nemački mediji nazvali Timi, viđen je kako pliva blizu nemačke obale Baltičkog mora 3. marta, daleko od svog prirodnog staništa u Atlantskom okeanu. Zdravlje sisara se pogoršalo jer se više puta nasukao u plitkim vodama, a neuspešni pokušaji da ga navedu ka dubljim morima prenošeni su uživo širom sveta.

Spasioci su u utorak izvukli kita do poplavljene barže koristeći kaiševe i kanal koji je prethodno iskopan kako bi stvorili prolaz do plovila, izvestila je nemačka novinska agencija DPA.

1/6 Vidi galeriju Spasavanje kita Foto: Stefan Sauer/DPA, Philip Dulian/DPA

Očekuje se da će barža sada obići severni vrh Danske preko moreuza Skagerak ​​prema Severnom moru.

„Nešto ovako se nikada ranije nije dogodilo u Nemačkoj, gde je sprovedena operacija spasavanja života ove vrste“, rekao je na konferenciji za novinare Til Bakhaus, ministar za zaštitu klime, poljoprivrede, ruralnih područja i životne sredine savezne države Meklenburg-Zapadna Pomeranija.

„I ovo je bio eksperiment, i eksperiment je bio uspešan, i to je divno.“

Ministar je rekao da se kit mirno odmara i da je u utorak uveče proizveo određene zvukove, što znači da mu je dobro.

Ministar je dao zeleno svetlo za najnoviji pokušaj spasavanja kita, koji je predložila privatna inicijativa, uprkos nekim upozorenjima naučne zajednice da bi to moglo biti previše za životinju.

Debata o tome da li ga pustiti da umre u miru ili pokušati pomoći njegovom povratku u Atlantski okean traje nedeljama. Aktivisti su organizovali proteste na plaži u Vismaru pozivajući na njegovo oslobađanje, dok su drugi podržali nove ideje o tome kako bi se kit mogao transportovati.

Tilo Mak, morski biolog u Grinpisu, rekao je za Asošijejted pres ranije ovog meseca da su napori da se spase Timi izazvali kod životinje ozbiljan stres. „Verujem da će kit uskoro uginuti. Takođe bih želeo da postavim pitanje: Šta je zapravo toliko loše u vezi s tim?“, rekao je. „Da, životinje žive, životinje umiru. Ova životinja je zaista, zaista veoma, veoma, veoma bolesna. I odlučila je da potraži odmor.“

Neki naučnici veruju da je kit posebno tražio plitke vode jer je bio slab i potreban mu je odmor. Veterinari privatne inicijative, međutim, smatraju da je životinja pogodna za transport.