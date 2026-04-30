„Kineska politika nulte tarife za 53 afrička diplomatska partnera pokazuje zajedničku posvećenost Kine i Afrike unapređenju globalnog mira i razvoja zasnovanog na stabilnosti“, izjavio je u sredu Lin Đijan, portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine, dodajući da će Kina nastaviti da unapređuje pojednostavljenje trgovinskih procedura sa afričkim zemljama.

Lin je to rekao na redovnoj konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje o tome da li je Kina od 1. maja 2026. godine uvela režim nulte tarife za afričke zemlje.

„Kina je primetila da Afrika sa očekivanjem dočekuje uvođenje nultih tarifa i da na tu meru reaguje pozitivno“, rekao je Lin.

On je ukazao na to da su globalni protekcionizam i unilateralizam u porastu, dok se posledice situacije na Bliskom istoku šire i na susedne regione. „Deljenjem razvojnih prilika i ostvarivanjem zajedničkog napretka kroz politiku nulte tarife, Kina i Afrika pokazuju odlučnost da doprinesu očuvanju globalnog mira i stabilnog razvoja“, dodao je.

„Kina će nastaviti pregovore i potpisivanje sporazuma o ekonomskom partnerstvu radi zajedničkog razvoja sa relevantnim afričkim zemljama. Istovremeno, unaprediće se ‘zeleni kanali’ za izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Afrike u Kinu, uz kontinuirano pojednostavljenje trgovinskih procedura između dve strane“, zaključio je Lin.