U gradu Fudžou juče je otvoren 9. samit o izgradnji Digitalne Kine. Ding Sjuesijang, član Stalnog komiteta Politbiroa Komunističke partije Kine i zamenik premijera, prisustvovao je ceremoniji otvaranja i tom prilikom održao govor.

„Sveobuhvatan napredak u izgradnji Digitalne Kine i unapređenje nivoa razvoja digitalne inteligencije predstavljaju strateške ciljeve od ključnog značaja za modernizaciju u kineskom stilu“, rekao je Ding.

On je istakao da Centralni komitet partije, predvođen Si Đinpingom, pridaje veliki značaj razvoju digitalne Kine i da je doneo niz odluka koje su doprinele kontinuiranom unapređenju digitalne infrastrukture, kao i razvoju novih poslovnih modela i formata.


„Novi talas naučno-tehnološke revolucije i industrijskih promena ubrzano napreduje, a tehnologije digitalne inteligencije, predvođene veštačkom inteligencijom, duboko menjaju globalni razvojni model. Digitalna ekonomija ulazi u novu fazu ‘pametne ekonomije’“, naglasio je Ding.

On je dodao da je potrebno „iskoristiti razvojni zamah veštačke inteligencije, ubrzati izgradnju Digitalne Kine i pružiti snažan podsticaj ekonomskom i društvenom razvoju, kako bi se dodatno osnažila modernizacija u kineskom stilu“.

Ding je izneo pet ključnih predloga za razvoj veštačke inteligencije u Kini. „Prvo, potrebno je insistirati na samostalnim inovacijama. Drugo, razvoj mora biti zasnovan na praktičnoj primeni, uz oslanjanje na snažan industrijski sistem, bogate resurse podataka i široke scenarije primene. Treće, neophodno je jačati ekosistem i sinergiju, jer razvoj veštačke inteligencije zavisi od celokupnog inovacionog okruženja. Četvrto, važno je pridržavati se principa otvorenosti i obostrano korisne saradnje. Peto, razvoj mora biti u skladu sa principima bezbednosti i upravljanja — bez obzira na napredak tehnologije, veštačka inteligencija mora ostati pod kontrolom čoveka“, zaključio je Ding.

Kineska medijska grupa

