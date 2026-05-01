Ministri i zvaničnici vlada Nordijsko-baltičke osmorke (NB8) saopštili su da u vreme globalnih geopolitičkih tenzija Evropa mora ubrzano da preuzme odgovornost za sopstvenu budućnost, i da je za tu budućnost važna i Ukrajina čije članstvo u Evropskoj uniji i NATO u potpunosti podržavaju.

Na dvodnevnom sastanku NB8 u estonskom gradiću Kuresareu, ministri spoljnih poslova i vladini zvaničnici su usvojili zajedničku izjavu u kojoj se ističe da je "Ukrajina čvrsto ukorenjena u evropskoj porodici i kao geopolitička sila i ekonoomski akter od ključnog značaja za budućnost Evrope".

"U vreme brzih promena međunarodnog bezbednosnog okruženja i pojačanih geopolitičkih tenzija, i nastavka ruskog rata protiv Ukrajine, Evropa mora da ubrza napore da preuzme veću odgovornost za oblikovanje svoje budućnosti", piše u zajedničkoj izjavi sa sastanka, kojem se danas priključila i visoka predstavnica za spoljnu i bezbednosnu politiku EU Kaja Kalas.

"Snažno partnerstvo sa Ukrajinom, posvećenom demokratskim vrednostima, ljudskim pravima i vladavini prava je investicija od koje ćemo svi imati koristi. Podržavamo njen nepovratan put ka potpunoj evropskoj i evro-atlantskoj integraciji, uključujući i njeno članstvo u Evropskoj uniji i NATO", piše u saopštenju.

Zvaničnici su naveli da se zalažu za pravo Ukrajine na samoopredeljenje i da je njihov cilj sveobuhvatan i trajan mir koji bi, u punoj saglasnosti sa međunarodnim pravom, obezbedio nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine.

U izjavi se, istovremeno, naglašava da ne može biti pravednog i održivog mira bez odgovornosti, i da zato ostaje od ključnog značaja da se obezbedi puna odgovornost Rusije i njenog rukovodstva za zločin agresije i druge međunarodne zločine, i to kroz brzu implementaciju Specijalnog tribunala za zločin agresije protiv Ukrajine, Međunarodnu komisiju za obeštećenje i Kompenzacioni fond za Ukrajinu.