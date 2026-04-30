Prema agenciji, tokom sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Kostom, Peter Mađar je izneo zahteve koji se delimično poklapaju sa stavom sadašnjeg mađarskog premijera Viktora Orbana.

Ovi zahtevi su se odnosili, posebno, na pristup mađarske manjine obrazovanju na njihovom maternjem jeziku.

Blumberg piše da sastanak Mađara i Koste nije bio toliko pozitivan kao njegovi razgovori sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, iako je budući mađarski premijer kasnije opisao dijalog sa šefom Evropskog saveta kao koristan i konstruktivan.

Peter Mađar Foto: Darko Bandic/AP

Ta agencija takođe primećuje da bi Mađarov čvrst stav mogao da razočara Kijev i Brisel, koji su se nadali da će Orbanov odlazak dati zamah procesu pristupanja Ukrajine EU.

Mađar će biti izabran za premijera na prvoj sednici novog parlamenta 9. maja. Njegova stranka je pobedila na izborima 12. aprila i obezbedila više od dve trećine mesta u najvišem zakonodavnom telu.

Odlazeća vlada Viktora Orbana takođe je godinama zahtevala od Kijeva da vrati prava mađarskoj manjini u Zakarpatju, upozoravajući da u suprotnom neće dozvoliti Ukrajini da se pridruži EU.

Budimpešta je više puta izjavila da su posle 2015. godine etnički Mađari koji tamo žive lišeni svojih prava, uključujući pravo na korišćenje maternjeg jezika u kulturi i obrazovanju.