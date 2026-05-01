Predsednik SAD-a, Donald Tramp, izjavio je da je Ukrajina vojno poražena! Tramp je razgovarao sa Vladimirom Putinom telefonom oko sat i po vremena. Putin je predložio privremeni prekid vatre u Ukrajini povodom obeležavanja godišnjice završetka Drugog svetskog rata, izjavio je njegov pomoćnik Jurij Ušakov. Dok svet prati eksplozivna dešavanja na Bliskom istoku, rat u Ukrajini gotovo nečujno tone u senku globalne pažnje. Međutim tišina ne znači i zatišje na terenu, naprotiv. Situacija na frontu dostiže novu tačku usijanja. Borbe su brutalne, neprekidne i strateški sve opasnije. O ovoj temi u emisiji "Puls Srbije" razgovarali su Nikola Vujinović, analitičar, Saša Gajović, novinar i publicista i Aleksandar Mihailović, pukovnik u penziji.

"Vreme je da se sedne za sto i pregovara"

- Vreme je da se sedne za sto i pregovara. Mislim da je preteško reči da je Ukrajina vojno poražena, ali ona jeste pred porazom, međutim, mi smo na terenu videli njihovu sposobnost. Moram reći da Ruska vojska krajnje pažljivo napreduje jer ne želi da ima velike gubitke. Zahvaljujući svojim saveznicima iz Evrope ipak, Ukrajina ima sposobnosti da gađa unutar Ruske federacije, refinerija jedna je bila pogođena čak stotinama hiljada metara od aktivnog bojišta - objasnio je Vujinović i dodao:

Otkazivanje vojne parade u Moskvi nam govori da je njihova bezbednost ugroženija nego što su želeli da priznaju. Moskva se suštinski nalazi u operativnom domašaju tih različitih bezpilotnih letelica koje se nalaze pod nadzorom NATO-a. Oni dele svoje informacije sa Ukrajinom preko satelita - rekao je Vujinović.

Kako kaže, on smatra da postoje unutrašnje nestabilnosti u Kremlju jer određeni ljudi nisu zadovoljni napredovanjem na frontu a drugi, liberalniji, samo žele da se ovaj rat što pre završi.

- Ovo što je Tramp izgovorio uopšte nije čudno, on ipak jeste predsednik koji voli da daje bombastične izjave. Ova izjava se uklapa u ono što ja mislim o njemu sa obzirom da je to čovek koji je ponikao iz šoubiznisa. Ne čudi me ali mislim da ne odgovara istini, mada, možda on zna više od nas. Zelenskom takođe nisu nepoznate izjave tog tipa - rekao je Gajović.

"Rusi su zadovoljni sa svojim ratnim uspehom do sada"

Kako kaže, on mora svom narodu da da neku nadu i jedan "oreol" kako bi bili uvereni da je sve u njihovim rukama.

- Primetio sam da Vladimir Putin nije sklon takvim izjavama, za razliku od njegovog okruženja. Neki njegovi se ponekad oglašavaju i imaju tu vrstu naracije. I nakon takvih bombastičnih izjava, oni nas dovedu u jedno stanje u kojem se pitamo "jao šta će se sad desiti." Mislim da Ukrajina ne stoji toliko loše na frontu ali takođe mislim i da je Rusija ostvarila neke svoje ciljeve sa obzirom na to da je teritorija sa ruskim stanovništvom pod njihovom kontrolom trenutno - navodi Gajić.

On smatra da su Rusi veoma zadovoljni sa svojim ratnim uspehom do sada.

- U ovom trenutku, Ukrajinska vojska se sastoji od 80% stranaca i 20% Ukrajinaca i to onih koji su mobilisani na silu. Oni danima nemaju ni vodu ni hranu na bojištu, kada su ranjeni, ostavljaju ih da umru jer nemaju para za evakuaciju. Taj posao su preuzele strane jedinice i neće žrtvovani svoje tako što ih izvlače ukoliko Ukrajina ne može to da plati - objasnio je Mihailović i nastavio:

- Rusi trenutno stoje u mestu i oni očekuju da oni njima dolaze kao na pokretnoj traci. Na izgled, linije fronta miriju, ali zapravo ne miriju ukoliko dnevno gine 1300 do 1500 vojnika koji se bore za stanje u Ukrajini. Ovaj rat istorijski ima najmanje civilnih žrtava. Kada se podaci objave, to bude 1 civil ili jedno dete ali na primer 150 vojnika se ne pominju u novinama. Ukupno je stradalo 13,000 civila, tokom drugih ratova, toliko ih je stradalo u jednom danu. To je broj za čak 5 godina, na ovoliko širokom mestu i dok se ratovalo po naseljenim mestima - dodao je Mihailović.

