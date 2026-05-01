Posle oštrog protesta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, izraelske vlasti su zabranile da u luci Haifa budu istovarene žitarice za koje se sumnja da ih je Rusija opljačkala na okupiranim ukrajinskim teritorijama, javili su izraelski mediji.

Portal Ynet je preneo da je udruženje uvoznika žitarica saopštilo da je zabranilo preduzeću za uvoz žita Tzantzifer da prihvati tovar sa broda. Mediji su javili da je reč o ruskom brodu Panormitis, i da je zaustavljanje tog broda zatražio Kijev.

Prema navodima udruženja uvoznika, ruski liferant "moraće da pronađe neku drugu luku da iskrca teret sa broda".

Predsednik Volodimir Zelenski je u utorak, 28. aprila, optužio Izrael da uvozi žitarice koje je Rusija opljačkala u Ukrajini. On je na platformi Iks (X) napisao da "Rusija sistematski pleni žitarice na okupiranim ukrajinskim teritorijama i organizuje njihov izvoz preko pojedinaca povezanih sa okupatorom".

Napisao je i da Ukrajina priprema sankcije protiv onih koji transportuju žitarice i protiv fizičkih i pravnih lica koja pokušavaju da izvuku profit iz te kriminalne šeme, i da će osigurati da ti pojedinci budu uključeni u spisak sankcija Evropske unije.

Izraelski dnevnik Harec objavio je da je od 2023. godine je u luke u Izraelu uplovilo nekoliko brodova sa teretom koji bi mogao da potiče sa okupiranih ukrajinskih teritorija.