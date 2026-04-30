- Ključno pitanje nije da li Rusija to može da uradi, već da li vidi povoljnu priliku i prepoznaje dodatnu vrednost - kaže penzionisani general-potpukovnik Bundesvera Jirgen-Joakim fon Sandrart (63) u intervjuu za nemački Welt.

On upozorava da je Rusija u svakom trenutku sposobna da "paralelno traži još jedan, ograničeni vojni sukob".

Sandrart je bio komandant Multinacionalnog korpusa Severoistok u Ščećinu, u Poljskoj, pre nego što je pre godinu dana napustio nemačke oružane snage. U Ščećinu, države NATO koordiniraju svoje odbrambene planove za severoistok alijanse - upravo za region između Finske i Poljske koji je sada u fokusu pažnje.

U intervjuu, fon Sandrart daje sumornu sliku situacije.

- Po mom mišljenju, Zapad sprečava Ukrajinu da pobedi, a istovremeno osigurava da ne izgubi.

Za njega je jedna stvar jasna - rat mora da se završi.

- Ali on ni pod kojim okolnostima ne sme da potvrdi rusko uverenje da je rat vredno sredstvo za postizanje političkih ciljeva.

Ruska vojska nastavlja da se naoružava

Sandrart, bivši komandant NATO-a koji je pažljivo pratio vojna dešavanja u Istočnoj Evropi, uveren je da se Rusija, čak i bez takve potvrde, već sprema za više.

- Rusija je na ivici proširenja svojih operacija van Ukrajine, posebno u baltičkom regionu. Ako se ukaže prilika.

Šef Kremlja Vladimir Putin nastavlja da se naoružava - ne otvoreno, već postepeno.

- To već čini pripremajući potencijalno bojno polje ispod praga otvorenog ratovanja. Više nismo u miru.

Jirgen Joakim fon Sandrart Foto: Britta Pedersen / AFP / Profimedia

On smatra pogrešnom pretpostavku da će Moskva preduzeti nove vojne korake tek nakon završetka rata u Ukrajini.

U Ščećinu pažljivo prate reorganizaciju ruske vojske, čak i tokom tekućeg rata.

- Rekonstitucija ruske vojske kao organizacije koja uči počela je paralelno sa ratom u Ukrajini - povećana proizvodnja iznad one koja je bila potrebna za ovaj rat, strukturna i proceduralna reorganizacija i reorganizacija u zapadnim vojnim okruzima - to jest, na ruskoj teritoriji koja se proteže od Finske do Poljske.

Međutim, prema rečima Sandrarta, napad na NATO bi bio drugačijeg obima od rata protiv Ukrajine.

- Upravo ta razlika trenutno koči Rusiju - smatra bivši general-potpukovnik.