Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha naglasio je da je Ukrajina spremna da podrži potpuni prekid vatre, ali ne i kratku pauzu vezanu za ruske praznike.

"Zašto ne sada? Zašto čekati do 8. maja? Ako Rusija zaista želi mir, ona mora odmah da prekine vatru. Ukrajina je spremna da podrži potpuni prekid vatre i poziva Rusiju da ga proglasi odmah na 30 dana, a ne samo 'zarad parade'", izjavio je Sibiga.

Zelenski: Mir je moguć, ali ne uz kratke pauze

O potencijalnom prekidu vatre oglasio se i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Naložio sam našim predstavnicima da kontaktiraju tim predsednika Sjedinjenih Američkih Država i razjasne detalje ruskog predloga o kratkoročnom prekidu vatre. Ukrajina teži miru i obavlja neophodan diplomatski posao kako bi ovaj rat privela stvarnom kraju. Razjasnićemo o čemu se tačno radi – o nekoliko sati bezbednosti za paradu u Moskvi, ili o nečem višem.

Naš predlog je dugoročni prekid vatre, pouzdana i garantovana bezbednost za ljude, kao i trajan mir. Ukrajina je spremna da radi na tome u bilo kom dostojanstvenom i efikasnom formatu", rekao je Zelenski.

Moskva: Putin nije doneo odluku o trajanju majskog primirja

Iz Kremlja kažu da predsednik Rusije još nije doneo odluku o trajanju majskog primirja tokom "specijalne vojne operacije", izjavio je portparol Dmitrij Peskov.

"Za sada je reč o Danu pobede, ali kada će tačno ono stupiti na snagu i kada će tačno prestati da važi, o tome će odlučiti predsednik. Za sada odluka o konkretnim detaljima još nije doneta", rekao je on novinarima.

Istovremeno, Peskov je napomenuo da u Kremlju ne znaju kakva je reakcija Kijeva na predlog o uspostavljanju primirja za Dan pobede.