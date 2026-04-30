"Treba da budemo u poziciji da ove simulacije pregovora pretvorimo u prave pregovore", naglasila je Kalas
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas u Briselu da, prema brojevima kojima raspolaže, Rusija gubi veliki broj vojnika u Ukrajini.
Ona je na konferenciji za novinare rekla da će u maju biti nastavljeni razgovori o odbrani evropskih bezbednosnih interesa.
Kaja Kalas na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji
Na pitanja novinara o pregovorima, Kaja Kalas je rekla da ne vidi znake da je Rusija spremna da se uključi u konstruktivne pregovore za okončanje rata.
"Ne treba da se ponižavamo i ponašamo da molimo ili preklinjemo na razgovore, već treba da budemo u poziciji da ove simulacije pregovora pretvorimo u prave pregovore", dodala je Kaja Kalas.
Ruska invazija na Ukrajinu počela je 24. februara 2022. godine.
(Kurir.rs/Beta)
