Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas u Briselu da, prema brojevima kojima raspolaže, Rusija gubi veliki broj vojnika u Ukrajini.

Ona je na konferenciji za novinare rekla da će u maju biti nastavljeni razgovori o odbrani evropskih bezbednosnih interesa.

Kaja Kalas na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA

Na pitanja novinara o pregovorima, Kaja Kalas je rekla da ne vidi znake da je Rusija spremna da se uključi u konstruktivne pregovore za okončanje rata.

"Ne treba da se ponižavamo i ponašamo da molimo ili preklinjemo na razgovore, već treba da budemo u poziciji da ove simulacije pregovora pretvorimo u prave pregovore", dodala je Kaja Kalas.

Ruska invazija na Ukrajinu počela je 24. februara 2022. godine.

(Kurir.rs/Beta)

