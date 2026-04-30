SAOPŠTENJE IDF
ELITNA IZRAELSKA JEDINICA DIGLA U VAZDUH 140 METARA TUNELA! Hezbolahov prolaz uništen sa 24 tone eksploziva! (VIDEO)
Izraelske odbrambene snage (IDF) navode da su srušile 140 metara dug tunel Hezbolaha na rtu Ras el Bajada, južno od Tira, u južnom Libanu.
Inženjerci elitne jedinice "Jahalom" digli su jutros tunel u vazduh koristeći 24 tone eksploziva, saopštila je vojska.
Unutar tunela, kako navodi IDF, vojnici su pronašli brojno oružje, kao i prostorije u kojima su boravili operativci.
IDF tvrdi da su tunel "nedavno koristili teroristi Hezbolaha" za napredovanje u napadima.
Odvojeno od toga, vojska je saopštila da je tokom proteklog dana pogodila nekoliko operativaca i infrastrukturu Hezbolaha u zapadnom sektoru južnog Libana.
(Kurir.rs/Times of Israel/P.V.)
