Izraelske odbrambene snage (IDF) navode da su srušile 140 metara dug tunel Hezbolaha na rtu Ras el Bajada, južno od Tira, u južnom Libanu.

Inženjerci elitne jedinice "Jahalom" digli su jutros tunel u vazduh koristeći 24 tone eksploziva, saopštila je vojska.

Unutar tunela, kako navodi IDF, vojnici su pronašli brojno oružje, kao i prostorije u kojima su boravili operativci.

IDF tvrdi da su tunel "nedavno koristili teroristi Hezbolaha" za napredovanje u napadima.

Odvojeno od toga, vojska je saopštila da je tokom proteklog dana pogodila nekoliko operativaca i infrastrukturu Hezbolaha u zapadnom sektoru južnog Libana.

(Kurir.rs/Times of Israel/P.V.)

