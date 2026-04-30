HEZBOLAH RAZNEO IZRAELSKO ORUŽANO VOZILO! Izraelski vojnici povređeni! (VIDEO)
Dvanaest vojnika je ranjeno u napadu Hezbolahovog drona na artiljerijski položaj u blizini naselja Šomera na severnoj izraelskoj granici, saopštile su Odbrambene snage Izraela u četvrtak, dok se primirje uz posredovanje SAD, po svemu sudeći, raspada uz obostranu razmenu vatre.
Prema navodima IDF-a, dvojica vojnika su srednje teško povređena, dok su ostali u dobrom stanju.
Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u izraelskim udarima na južni Liban poginulo devet osoba, uključujući dvoje dece.
Sirene koje upozoravaju na sumnju na napad dronom iz Libana oglasile su se u pograničnim zajednicama Zarit, Adamit, Šomera i drugim, što je primoralo stanovnike da odu u skloništa.
Hezbolahov dron lansiran iz Libana pogodio je vojni transporter, koji se zapalio. Nekoliko artiljerijskih granata u toj oblasti je takođe eksplodiralo. M548, u IDF-u poznat kao "Alfa", koristi se za transport artiljerijskih granata.
Vojska ispituje da li je dron bio vođen optičkim kablom, koji je otporan na elektronsko ometanje. Hezbolah je poslednjih nedelja koristio dronove vođene optičkim kablovima u napadima na trupe u južnom Libanu.
(Kurir.rs/Times of Israel/P.V.)