Dvanaest vojnika je ranjeno u napadu Hezbolahovog drona na artiljerijski položaj u blizini naselja Šomera na severnoj izraelskoj granici, saopštile su Odbrambene snage Izraela u četvrtak, dok se primirje uz posredovanje SAD, po svemu sudeći, raspada uz obostranu razmenu vatre.

Prema navodima IDF-a, dvojica vojnika su srednje teško povređena, dok su ostali u dobrom stanju.

Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u izraelskim udarima na južni Liban poginulo devet osoba, uključujući dvoje dece.

Sirene koje upozoravaju na sumnju na napad dronom iz Libana oglasile su se u pograničnim zajednicama Zarit, Adamit, Šomera i drugim, što je primoralo stanovnike da odu u skloništa.

Hezbolahov dron lansiran iz Libana pogodio je vojni transporter, koji se zapalio. Nekoliko artiljerijskih granata u toj oblasti je takođe eksplodiralo. M548, u IDF-u poznat kao "Alfa", koristi se za transport artiljerijskih granata.