Posle 59 godina Ujedinjeni Arapski Emirati napuštaju grupe OPEK i OPEK+, koje čine vodeće zemlje proizvođači nafte. Emirati su saopštili da odluka pokazuje njihovu "dugoročnu stratešku i ekonomsku viziju i evoluirajući energetski profil“. Ipak, ovo se smatra tolikim udarcem za organizaciju, da bi promena mogla označiti “početak kraja OPEK-a“.

OPEK je međunarodna organizacija koju čine države koje proizvode i izvoze naftu. Osnovana je 1960. godine kako bi članice koordinisale svoju naftnu politiku i obezbedile stabilan prihod za članice. O ovoj temi, razgovarali su gosti "Usijanja", Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investicije, Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije i Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku stabilnost.

"Igra je krenula od prvog dana rata"

- Ovo je moglo da se očekuje ali ima raznih scenarija vezano za to, mislim da Amerikanci misle da će ovaj potez smanjiti cenu nafte jer imaju velike probleme vezane za nju trenutno. Oni troše najviše nafte. Međutim, igra je krenula već od prvog dana rata. Američka nafta je od 5 do 7% jeftinija od nafte koja se proizvodi na Bliskom istoku jer je ona laka nafta. U prvim danima rata, Amerika je prebacila preko cene Brenta, kvalitetne nafte. To je uzdrmalo tržište, činjenica je da Amerikanci koriste ovu situaciju, podižu cene svoje lošije nafte jer druge zemlje sada teško dolaze do dobre nafte - objasnio je Bušatlija i dodao:

- To je imalo i odjek na Američko tržište i benzin im je poskupio za nekih 20% a oni su osetljivi na poskupljenja, još gore im je što je to benzin jer oni bez automobila ne mogu da žive. Bukvalno ne mogu da žive. Kada imate skuplji benzin, vi praktično imate situaciju u kojoj rastu cene svega što se transportuje - rekao je on.

Kako kaže, oni sada moraju da izdrže posledice tog domino efekta.

- Rekli su da su se odlučili za izlazak iz OPEK-a zbog suverenosti, međutim, vi kada uđete u neku organizaciju, čak i EU, vi kao država tada odustajete od nekog suvereniteta jer ne može samo vaš interes biti bitan, već interes cele grupe. Vi morate da se dogovarate u okviru cele grupe. Oni sada žele da vrate tu samostalnost na štetu nekih drugih članova te organizacije, ova odluka nije fer, imali su dogovor 60 godina i on odjednom više ne važi - rekao je Stanić.

Stanić navodi da rat na Bliskom istoku utiče uglavnom na članice OPEK-a jer su to uglavnom zemlje koje se nalaze blizu Irana.

- Ipak, Rusija je takođe članica OPEK-a ali njoj rat na Bliskom istoku odgovara, njoj je stope rasta ovaj rat povećao dok je drugim članicama smanjio. Evropa se već navikla na energetsku krizu koja je krenula i pre rata u Ukrajini, krenula je u jesen 2021. godine. Ratovi su samo dodali ulje na vatru, ovo je prvi put da energetska kriza, u poslednjih 20 godina, pogađa i Ameriku, i to je pogađa poprilično. Njima idu izbori, videćemo šta će se desiti sada, trenutna situacija će sigurno uticati na njih - objašnjava Stanić.

Bojan Stanić - PKS

"U ugovoru nije pisalo da neka članica ne sme da izađe iz OPEK-a"

- Koliko ja znam, u njihovom ugovoru nije pisalo da neka članica ne sme da izađe, ipak, slažem se da to nije bila fer odluka. Ne opravdavam ih ali postoje objektivni razlozi zbog kojih su oni to učinili. Emirati su bliski sa SAD-om i oni negativno gledaju na kontrolisanje svetskih cena derivata preko OPEK-a. Sa druge strane, postoji rivalitet između Saudijske Arabije, koja je najveći proizvođač derivata u regionu i Emirata, a oni su uključeni i u proksi ratove u Jemenu i Iranu - kaže Kapor i dodaje:

- U Jemenu se upravo vrši genocid ali to prolazi ispod radara. Emirati su bliski sa Izraelom na primer. U svetu se polako vrši tranzicija ka fosilnim gorivima i razumem da ova država kreće polako da gleda svoje interese. Cena naftnih derivata je sada izuzetno visoka i dogovor u principu i nije toliko bitan jer oni ne mogu da spuste cenu derivata iako poevećaju proizvodnju na primer. Sve zemlje koje proizvode i mogu da izvoze naftu sada, profitiraju od ovakve situacije - objasnio je Kapor.

