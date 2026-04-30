UKRAJINA UVODI OBAVEZNU ZAMENU VOJNIKA! Novi uslovi na frontu zbog nedostatka ljudstva
Načelnik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski naredio je danas obaveznu zamenu vojnika posle najduže dva meseca na prvoj liniji fronta u ratu protiv Rusije.
Ukrajinski sajt Kijev independent piše da je general to naredio jer nedostatak ljudstva i surovi uslovi na bojištu drže trupe na položajima neprekidno po više od 100 dana.
Komandanti od sada moraju da obezbede uslove da vojnici ostanu na položajima do dva meseca, a ponovni odlazak na front može da bude tek mesec dana potom, napisao je Sirski.
"Rotacija naših ratnika treba da se planira blagovremeno, uzimajući u obzir situaciju, prirodu borbe i raspoložive snage i resurse", rekao je general.
Ova objava dolazi usred povećane pažnje prema uslovima sa kojima se suočava ukrajinska pešadija posle nedavnog izveštaja 14. mehanizovane brigade čiji su vojnici fotografisani mršavi bez hrane i drugih zaliha.
Od početka 2025. godine, sve više ruskih dronova iznad položaja na prvoj liniji fronta onemogiućila je kretanje u i iz zone "nulte linije", čineći kretanje sve smrtonosnijim sa svakim mesecom koji prolazi i praktično nemogućim prolskom vozila.
Preko linije fronta vojska često pešači više od 15 kilometara do i sa položaja na prvoj liniji fronta, uz rizik od napada dronova, artiljerijske vatre ili daljinski postavljenih mina.
Neki proveli na frontu i više od godinu dana
Ovi uslovi, u kombinaciji sa hroničnim nedostatkom pešadijske zamene za borbene brigade, doveli su do sve većeg broja izveštaja prošle godine o pešadijskom osoblju koje je veći deo godine provelo na položaju, a u nekim ekstremnim slučajevima i više od godinu dana neprekidno.
Ukrajinske brigade često ističu ove slučajeve da odaju počast izdržljivosti i herojstvu svojih boraca, ali time su doprinele rastućoj zabrinutosti u ukrajinskom društvu zbog mobilizacije u pešadiju.
Pored dvomesečnog ograničenja, Sirski je naredio da se vojnici koji se vraćaju sa dugih boravaka na prvoj liniji fronta odmah podvrgnu lekarskim pregledima i da im se uvek obezbeđuju namirnice dok su na položaju.
General nije naveo dalje mere za povećanje popunjavanja standardnih brigada na prvoj liniji fronta, što je važan preduslov za rešavanje problema produženog raspoređivanja bez rotacije.
