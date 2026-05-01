Ukrajinski dronovi pogodili su važan ruski kompleks za razvoj dronova u Zaporoškoj oblasti, oštetivši više objekata, saopštio je 30. aprila 413. puk „Raid“ Snaga za bespilotne sisteme Ukrajine.

U napadu su pogođeni objekti Specijalnog centra BARS-Sarmat, koji je deo ruskih snaga za bespilotne sisteme, a nalazi se na nepoznatoj lokaciji u Zaporoškoj oblasti, u blizini obale Azovskog mora.

Prema navodima puka, centar BARS-Sarmat, osnovan 2024. godine, predstavlja ključni kompleks za razvoj ruskih dronova, robotskih i sistema elektronskog ratovanja, kao i „opreme za komandovanje i komunikaciju“.

Potvrđeno je da je u napadu oštećeno više radionica u centru koje su bile zadužene za opremanje i proizvodnju tehnologije, uključujući dronove i bespilotna kopnena vozila.

Puk nije precizirao kada je tačno napad izveden. Ukupan obim pričinjene štete nije odmah bio poznat. Ukrajina redovno izvodi udare na vojne i industrijske objekte u Rusiji i na teritorijama pod ruskom okupacijom, oslanjajući se pre svega na domaće razvijene dronove.

Moskva je od početka sveobuhvatne invazije masovno koristila dronove u napadima na ukrajinske gradove, uzrokujući veliku materijalnu štetu i civilne žrtve, što je podstaklo Kijev da razvije nove mere odbrane, uključujući presretačke dronove i integrisana rešenja protivvazdušne odbrane, piše Kijev independent.

Lenjingradska oblast postala linija fronta

U televizijskom obraćanju 30. aprila, guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko izvestio je bivšeg ruskog predsednika Dmitrija Medvedeva o pogoršanju situacije u energetskim objektima u regionu nakon ukrajinskih udara.

- Lenjingradska oblast sada nije samo pogranični region, već i region na liniji fronta - rekao je Drozdenko Medvedevu, koji trenutno obavlja funkciju zamenika predsednika Saveta bezbednosti Rusije.

- Sudeći po intenzitetu napada u martu i sredinom aprila, objekti gorivno-energetskog kompleksa i lučka infrastruktura interesuju neprijatelja sa stanovišta nanošenja štete - dodao je guverner.

Ukrajinaje pojačala napade na naftnu infrastrukturu u Lenjingradskoj oblasti, pre svega ciljajući na naftne terminale u lukama Ust-Luga i Primorsk.

Iako Lenjingradska oblast ne graniči direktno sa Ukrajinom, njen položaj na zapadu Rusije i blizina Baltičkog mora čine je pogodnom metom ukrajinskih napada. Razvoj ukrajinskih dalekometnih udarnih kapaciteta poslednjih godina dodatno je razotkrio ranjivosti regiona.

Kijev je prve napade na ovaj region izveo 22. marta, a u narednim nedeljama nastavio povremene udare na luke, pri čemu su, prema izveštajima, pogođeni rezervoari za gorivo, pristaništa, nekoliko tankera, kao i lučka infrastruktura.

Luke, koje se nalaze na udaljenosti od oko 1.000 kilometara severno od najbliže ukrajinske granice, imaju važnu ulogu u punjenju budžeta Kremlja.

Ust-Luga je jedna od najvećih ruskih luka na Baltičkom moru i važan centar za izvoz sirove nafte i naftnih derivata. Primorsk godišnje pretovari oko 60 miliona tona nafte i predstavlja glavno rusko izvozno čvorište na Baltičkom moru.

Drozdenko je dalje naveo da je u prva tri meseca 2026. godine oboreno 343 drona iznad Lenjingradske oblasti.

Rojters je 25. marta, nakon prvog talasa napada, izvestio da su ukrajinski udari dronovima, oštećenja cevovoda i zaplene tankera zaustavili oko 40% izvoznog kapaciteta ruske nafte - što predstavlja najteži poremećaj u snabdevanju naftom u modernoj ruskoj istoriji.

Ukrajina je poslednjih meseci pojačala napade na rusku naftnu infrastrukturu, nastojeći da smanji najvažniji izvor prihoda Kremlja - dodatno ojačan rastom cena nafte nakon rata u Iranu, piše Kijev independent.

Teško oštećena rafinerija nafte u Tuapseu ponovo pogođena ukrajinskim dronovima

Ukrajinske snage su 1. maja navodno izvele još jedan napad na rafineriju nafte u Tuapseu, na jugu Rusije u Krasnodarskom kraju, gde požari bukte danima usled serije razarajućih udara.

Ovaj napad predstavlja četvrti udar na to postrojenje u poslednje dve nedelje. Ukrajina je ranije potvrdila napade na Tuapse 16, 20. i 28. aprila. Nakon trećeg napada proglašeno je vanredno stanje u opštini.

Rusko Ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je 29. aprila da je konačno ugasilo požare izazvane talasom napada u Tuapseu. Međutim, već narednog dana novi napad ponovo je rasplamsao vatru u tom objektu.

Fotografije i snimci četvrtog napada na rafineriju i morski terminal pojavili su se na društvenim mrežama u ranim jutarnjim satima 1. maja, dok su stanovnici prijavljivali eksplozije u tom području, prema Telegram kanalu Exilenova-Plus.

Lokalni stanovnici su za ruski Telegram kanal Shot rekli da su jedinice protivvazdušne odbrane bile aktivne iznad Tuapsea i da je oboreno najmanje 10 dronova. Prijavljene su eksplozije i pucnjava, a uvedena su ograničenja na regionalnim aerodromima.

Operativni štab Krasnodarskog kraja kasnije je saopštio da je napad dronom izazvao požar na morskom terminalu u Tuapseu.

Rafinerija nafte u Tuapseu, koja se nalazi na obali Crnog mora u Krasnodarskom kraju, prerađuje oko 12 miliona tona nafte godišnje. Ukrajina je u poslednje dve nedelje vodila intenzivnu kampanju udara na ovo postrojenje, dovodeći u opasnost turistički grad na početku sezone.

Posle prvog napada, lokalne službe su uspele da obuzdaju požar i čak ga potpuno ugase na morskom terminalu, ali je vatra nastavila da gori na lokacijama sa rezervoarima, pojačavajući se sa svakim narednim napadom.

Rafinerija je poslednji put pogođena 28. aprila, čime su produženi višednevni požari. Ministarstvo za vanredne situacije Rusije je 29. aprila saopštilo da je otvoreni plamen ugašen u Tuapseu.

Kao rezultat prva tri ukrajinska napada, uništena su 24 rezervoara, dok su još četiri oštećena, a pogođeno je i postrojenje za preradu sirove nafte, piše Kijev independent.

Ekološke posledice

Ekološke posledice - uključujući isparenja naftnih derivata u vazduhu i izlivanja nafte po gradskim ulicama - učinile su nekada privlačnu turističku destinaciju nebezbednom za posetioce, iako je ruski predsednik Vladimir Putinumanjio značaj opasnosti po Tuapse.

Prema podacima koje je prikupio Blumberg, ukrajinski udari na rusku naftnu infrastrukturu dostigli su četvoromesečni maksimum u aprilu, sa najmanje 21 zabeleženim napadom na rafinerije, cevovode i naftne objekte na moru.

Napadi su smanjili prosečni kapacitet ruskih rafinerija na 4,69 miliona barela dnevno, što je najniži nivo od decembra 2009. godine, izvestio je Blumberg.