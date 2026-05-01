Američka vojska razmatra mogućnost raspoređivanja svog novog hipersoničnog oružja Dark Igl (Dark Eagle) na Bliski istok, nakon što je Iranpremestio svoje balističke projektile van domašaja postojećih američkih sistema.

Centralna komanda SAD zatražila je slanje ovog oružja dugog dometa, čime bi se značajno proširile američke udarne sposobnosti u regionu, pišu Blumberg i Foks njuz didžital.

Zahtev za raspoređivanjem sistema podstaknut je procenama da su iranski lanseri balističkih projektila sada van dometa oružja kojim SAD trenutno raspolaže, uključujući i precizni udarni projektil dometa većeg od 480 kilometara.

Zvaničnik Ministarstva odbrane potvrdio je da je sistem dostigao početnu operativnu sposobnost, što znači da SAD po prvi put imaju kopneno hipersonično oružje spremno za moguću upotrebu. Ipak, za sada nije bilo javne objave o slanju sistema na Bliski istok, a zvaničnici nisu zvanično potvrdili zahtev.

SAD i Iran trenutno se pridržavaju prekida vatre u očekivanju širih pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Napredne mogućnosti sistema Dark Igl



Sistem Dark Igl dizajniran je za let hipersoničnim brzinama, pri čemu može da manevriše tokom leta. To mu omogućava gađanje ciljeva na znatno većim udaljenostima, koje se procenjuju na više od 2.700 kilometara, i to uz mnogo kraće vreme reakcije u poređenju sa tradicionalnim projektilima.

Za razliku od balističkih projektila, koji imaju predvidivu putanju, hipersoničnim oružjem je teže upravljati i pratiti, što ga čini znatno težim za presretanje. Kombinacija brzine i dometa čini ga posebno pogodnim za uništavanje pokretnih ili utvrđenih ciljeva, poput mobilnih lansera projektila, do kojih je teško doći postojećim naoružanjem.

Američka kopnena vojska započela je uvođenje sistema u svoje jedinice u decembru 2025. godine, nakon niza testiranja i vežbi sa bojevim gađanjem. Oružje je dodeljeno specijalizovanim jedinicama za izvođenje preciznih udara dugog dometa.

Cena pojedinačnog projektila Dark Igl procenjuje se na oko 15 miliona dolara, iako su ranije analize predviđale znatno viši iznos. Cena jedne baterije, koja uključuje lansere i prateću opremu, procenjuje se na oko 2,7 milijardi dolara.

Trka u hipersoničnom naoružanju



Zahtev za raspoređivanjem dolazi u trenutku kada Pentagon pojačava napore u razvoju hipersoničnog oružja zbog rastuće konkurencije sa Kinom i Rusijom, koje su već uvele takve sisteme u operativnu upotrebu.

SAD godinama razvija hipersonično oružje, ali su se neki programi suočili sa kašnjenjima, ograničenjima u testiranju i promenama prioriteta.

- Uvođenje i širenje hipersoničnog naoružanja najviši je prioritet Ministarstva odbrane i ostvarujemo ga velikom brzinom - izjavio je zvaničnik Pentagona.

- Glavni tehnološki direktor Emil Majkl označio je "skalabilnu hipersoniku" kao jedno od ključnih tehnoloških područja ministarstva, kako bismo usmerili resurse na isporuku isplativih i ubojitih hipersoničnih rešenja našim snagama.

Zvaničnik je dodao da se radi na modernizaciji poligona za testiranje, kao i da se sistem nabavke stavlja na „ratne osnove“ kako bi se stvorila industrijska baza sposobna za brzu isporuku naprednih tehnologija.