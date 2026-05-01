U Istanbului još tri provincije pokrenuta je policijska akcija protiv članova organizovane kriminalne grupe povezane sa međunarodnim švercom droge, koju vodi Nedžati Arabadžı, poznat kao "Hell Nedžati".

U istragama koje sprovodi Odeljenje za borbu protiv narkotika Policijske uprave Istanbula, u koordinaciji sa kancelarijom glavnog javnog tužioca Istanbula, došlo se do značajnih informacija o organizovanoj kriminalnoj grupi koju predvodi Nedžati Arabadžı, poznat kao "Hell Nedžati".

Povezanost sa drogom zaplenjenom u tri zemlje

Analizom podataka iz enkriptovanih komunikacionih programa utvrđeno je da su 100 kilograma kanabisa zaplenjenih u Nemačkoj, 890 kilograma kokaina zaplenjenih u Brazilu, kao i 84 kilograma i 400 grama kanabisa zaplenjenih u Španiji povezani sa ovom organizacijom.

Istrage su pokazale da je organizacija imala naoružanu strukturu, da je bila umešana u krivična dela poput torture i ubistava sa umišljajem u sukobima nastalim zbog trgovine drogom, kao i da su se redovno prikupljala sredstva za potrebe organizacije i korišćenje u kriminalnim aktivnostima.

Nakon završetka istrage, jutros su sprovedene istovremene policijske operacije u Istanbulu, Izmiru i Tunčeliju.

Tokom akcije uhapšeno je pet osoba, a zaplenjena je imovina ukupne vrednosti od 780 miliona turskih lira, uključujući 22 nepokretnosti, 7 motornih vozila i udela u 8 kompanija i partnerskih firmi.

